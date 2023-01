Lyt til artiklen

I mere end fem måneder har der fundet så brutale og blodige kampe sted omkring byen Bakhmut, at området har fået tilnavnet 'kødhakkeren'.

Nu har den russiske oligark Jevgenij Prigozjin – der tidligere især var kendt som 'Putins kok' – løftet lidt af sløret for, hvorfor han så gerne vil indtage lige netop den ukrainske by.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Årsagen skal blandt andet findes i nogle 'underjordiske byer', der findes i området.

Herover ses et billede af Jevgenij Prigozjin sammen med den russiske præsident, Vladimir Putin, i 2011. Foto: POOL New

Men det er ikke det eneste, fortæller Jevgenij Prigozjin, der er nær allieret med Vladimir Putin og er grundlæggeren af Ruslands største og mest magtfulde gruppe lejesoldater, Wagner-gruppen:

»Prikken over i'et er mine-systemet i Soledar og Bakhmut, som faktisk er et netværk af undergrundsbyer. Det har ikke bare plads til en stor gruppe mennesker i en dybde af 80-100 meter, men kampvogne og andre krigskøretøjer kan også bevæge sig rundt,« skriver han ifølge Reuters på sin Telegram-kanal.

I mere end fem måneder har de russiske styrker presset på for at indtage byen.

Et træk, der har undret nogle vestlige analytikere, da kampene har ført til store tab – særligt på russiske side. Hvis russerne formår at opnå en sejr der, vil den derfor ifølge flere analytikere være dyrekøbt.

Herover ses Jevgenij Prigozjin sammen med Vladimir Putin i 2010. Foto: Alexei Druzhinin Vis mere Herover ses Jevgenij Prigozjin sammen med Vladimir Putin i 2010. Foto: Alexei Druzhinin

Ender det med en russisk sejr, vil Jevgenij Prigozjin – der fik sit tilnavn som 'Putins kok', fordi han har tjent sin formue på lukrative cateringaftaler med Kreml - ifølge Reuters formentlig opnå øget magt i Moskva, da hans Wagner-gruppe spiller en stor rolle i kampene.

De 'underjordiske byer' er dog ikke det eneste, der lokker ved Bakhmut, hævder den russiske rigmand.

Siden Første Verdenskrig er en masse våben angiveligt blevet opbevaret i undergrundsnetværket i området, som består af massive miner og tunneler, der strækker sig over 150 kilometer.

Der er ifølge Prigozjin også andre fordele ved at indtage Bakhmut, da han kalder det et 'et vigtigt logistikcenter' med unikke forsvarsbefæstninger.

Tidligere på ugen udtalte en embedsmand fra Det Hvide Hus ifølge Reuters, at USA mener, at den russiske rigmand ønsker at overtage kontrollen med minerne i området af kommercielle årsager.