Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Den berygtede leder af Wagner-gruppen har de seneste dage intensiveret en bitter strid mod toppen af det russiske forsvar.

Onsdag kulminerede det, da han delte et blodigt billede af snesevis af døde soldater, som han hævdede var blevet dræbt, fordi de manglede ammunition. Nu ser det ud til, at han har fået sin vilje.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Den russiske oligark Jevgenij Prigozjin – der er grundlægger og leder af lejesoldatgruppen Wagner – hævder i hvert fald nu, at man har fået tilsagn om at modtage den tiltrængte ammunition, som han har råbt op om.

Her ses Jevgenij Prigozjin sammen med Vladimir Putin i 2011. Foto: POOL New Vis mere Her ses Jevgenij Prigozjin sammen med Vladimir Putin i 2011. Foto: POOL New

Striden mellem Prigozjin og den russiske forsvarstop tog til i tirsdags, hvor Prigozjin anklagede dem for ikke levere den nødvendige ammunition, hvilket han kaldte for »højforræderi« og et forsøg på at ødelægge Wagner.

»Der er direkte modstand (mod at bevæbne Wagner-krigere, red.). Det kan sidestilles med højforræderi,« sagde Prigozjin, som langede ud efter forsvarsminister Sergej Sjojgu og chefen for generalstaben, Valerij Gerasimov, for at lade Wagner i stikken.

Nu ser det som nævnt ud til, at der er sket noget i sagen.

I et lydklip på sin Telegram-kanal hævder Prigozjin – der tidligere var kendt som 'Putins kok' – ifølge Reuters torsdag, at han føler, at det pres, som han og andre har lagt på forsvarsministeriet, har givet pote, og at han har fået at vide, at ammunitionen nu er på vej.

Her ses Jevgenij Prigozjin sammen med Vladimir Putin i 2010. Foto: ALEXEY DRUZHININ Vis mere Her ses Jevgenij Prigozjin sammen med Vladimir Putin i 2010. Foto: ALEXEY DRUZHININ

»Indtil videre er det hele på papir, men de vigtigste dokumenter er, som vi har fået det fortalt, allerede blevet underskrevet,« siger Prigozjin.

»Jeg vil gerne takke alle dem, der hjalp os med at gøre dette. I reddede hundredvis, måske tusindvis af liv for mænd, der forsvarer deres hjemland, og gav dem en chance for at komme videre med deres liv,« tilføjer han.

Hverken Sergej Sjojgu eller Valerij Gerasimov har kommenteret de voldsomme beskyldninger, som Prigozjin har rettet mod dem.

Sent tirsdag afviste det russiske forsvarsministerium dog, at der var noget om snakken.

I en udtalelse lød det, at »påstandene« om, at angrebstropper, der kæmper i Ukraine, bliver sultet for ammunition, var »fuldkommen falske«.

Samtidig lød det fra ministeriet – uden at Prigozjins navn blev nævnt – at forsøg på at skabe splittelse »udelukkende er til fordel for fjenden«, skriver Reuters.

Ministeriet har endnu ikke kommenteret Prigozjins seneste påstande om, at ammunitionen nu skulle være på vej.

Stridighederne mellem Jevgenij Prigozjin og Sergej Sjojgu har været længe undervejs, og noget tyder på, at det muligvis snart kan kulminere. En dansk ekspert fortæller i den forbindelse, at han ikke er i tvivl om, hvem der vil vinde magtkampen mellem de to. Det kan du læse mere om i artiklen HER.