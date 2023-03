Lyt til artiklen

Hun er mor til manden, der er blevet omtalt som 'Putins kok', og hun var en af de første til at blive ramt af sanktioner i forbindelse med den russiske krig mod Ukraine.

Nu har hun – som en af blot ganske få – haft succes med at vinde en appelsag.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters og Politico.

Over det seneste års tid er de fleste efterhånden blevet bekendt med navnet Jevgenij Prigozjin, som er den kontroversielle mand bag den berygtede lejesoldatgruppe Wagner.

Her ses et arkivfoto af Jevgenij Prigozjin sammen med den russiske præsident, Vladimir Putin. Foto: POOL New Vis mere Her ses et arkivfoto af Jevgenij Prigozjin sammen med den russiske præsident, Vladimir Putin. Foto: POOL New

Førhen var den russiske oligark mest kendt som 'Putins kok', da han blandt andet havde optjent sin formue på baggrund af lukrative cateringaftaler med Kreml.

Nu er hans mor også dukket frem i mediebilledet – men for noget ganske andet.

Onsdag kom det nemlig frem, at 83-årige Violetta Prigozjina havde vundet en appelsag i forbindelse med de sanktioner, hun var blevet pålagt af EU.

Domstolen afgjorde nemlig, at der ikke var beviser for, at hun skulle bære ansvaret for sønnens handlinger.

Jevgenij Prigozjin ses her i en video, som han har delt den 3. marts. Foto: - Vis mere Jevgenij Prigozjin ses her i en video, som han har delt den 3. marts. Foto: -

Ifølge Reuters er kendelsen et sjældent eksempel på, at en person opnår succes med at bestride de sanktioner, de er blevet pålagt i forbindelse med Ruslands invasion af nabolandet.

I alt har EU pålagt næsten 1.400 personer sanktioner – og Violetta Prigozjina var ifølge Politico blandt de første til at blive ramt af dem.

På grund af netop sønnen, som hun ifølge EU havde forretningsforbindelser til.

Men ifølge moderen havde EU undladt at specificere årsagerne til, at hun blev sanktioneret, og hun har derfor hævdet, at hun udelukkende blev sanktioneret for at lægge pres på sønnen.

Arkivfoto af Jevgenij Prigozjin. Foto: SERGEI ILNITSKY Vis mere Arkivfoto af Jevgenij Prigozjin. Foto: SERGEI ILNITSKY

Da kendelsen blev afsagt, lød det, at EU ikke havde formået at fremlægge bevis for moderens rolle i Jevgenij Prigozjins handlinger:

»Selvom (Prigozjin) er ansvarlig for handlinger, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, er den forbindelse mellem fru Prigozjina og hendes søn, som blev etableret på tidspunktet for vedtagelsen af de anfægtede handlinger, udelukkende baseret på deres familieforhold og er derfor ikke tilstrækkelig til at retfærdiggøre hendes optagelse på de anfægtede lister (med sanktioner, red.),« har retten ifølge Politico oplyst i en pressemeddelelse.

Afgørelsen betyder dog ikke, at Violetta Prigozjina ikke længere er pålagt sanktioner.

En talsmand for EU oplyser ifølge Reuters, at afgørelsen kun vedrørte en liste over sanktioner fra den 23. februar sidste år – mens en beslutning fra 14. september sidste år, hvor den blev fornyet, endnu er gældende.

Den 83-årige kvinde er derfor fortsat underlagt en indefrysning af sine aktiver og et rejseforbud.

Kendelsen kommer, mens sønnen hævder, at hans private hær, Wagner, gør nye fremskridt i de brutale kampe ved den ukrainske by Bakhmut, som russerne i månedsvis har forsøgt at indtage.

Via sin pressetjeneste har han ifølge Reuters kommenteret onsdagens afgørelse:

»Desværre er jeg på forretningsrejse i Donbas territorium,« sagde han ifølge nyhedsbureauet ironisk med henvisning til, at han skulle befinde sig i det østlige Ukraine, hvor kampene udspiller sig.

Jevgenij Prigozjin er selv pålagt flere sanktioner for sin rolle i krigen.