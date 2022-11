Lyt til artiklen

For bare nogle måneder siden var han en magtfuld, men forholdsvis anonym skikkelse i det store billede.

Siden er hans navn havnet i søgelyset igen og igen – og han er ved at arbejde sig hen mod at blive en større magtfaktor i Kreml.

Sådan lyder det fra den danske ekspert Karen Philippa Larsen fra Dansk Institut for Internationale Studier (Diis) til norske VG, når det kommer til den russiske oligark Jevgenij Prigozjin.

Tidligere var han mest kendt som 'Putins kok', da han i sin tid optjente en massiv formue på lukrative cateringaftaler med Kreml. Siden blev han rygtet at være manden bag den private og berygtede lejesoldathær 'Wagner' – hvilket han for nogle måneder for første gang officielt bekræftede som værende sandt.

Efterfølgende har han flere og flere gange indtaget de helt centrale scener i Rusland, blandt andet ved at hævde, at Wagner-gruppen gør fremskridt i modsætning til de russiske tropper og ved åbnet at kritisere den måde, krigen i Ukraine føres på.

Til VG fortæller Karen Philippa Larsen, at Jevgenij Prigozjin nu er en del af Vladimir Putins inderkreds, og at han har adgang til at tale direkte med den russiske præsident.

Efter sigende endda ofte:

»Han er allerede godt i gang med at skabe sig et navn. Han har selv udtalt, at han ingen politiske ambitioner har, men jeg synes godt, ​​man kan sige, at han allerede er en politisk faktor, selvom han ifølge sig selv ikke er interesseret i et politisk embede,« siger Larsen.

Det uafhængige russiske medie Meduza beskriver også, hvordan Prigozjins indflydelse på Putin er 'vokset betydeligt', siden krigen i Ukraine begyndte i slutningen af februar.

Samtidig er han kritisk over for andre politiske figurer i hjemlandet, som han har haft tidligere uoverensstemmelser med – og ifølge Karen Philippa Larsen bruger Prigozjins tilsyneladende sin nyfundne politiske indflydelse til at fortsætte dem:

»Jeg synes, ​​at den seneste udvikling omkring Prigozjin og Wagner indikerer, at Prigozjin godt ved, at han selv er blevet en større magtfaktor i russisk politik, og nu er han både i gang med at udvikle den position endnu mere, men også i gang med at bruge den til sin egen fordel, for eksempel til at gå imod gamle rivaler,« siger Karen Philippa Larsen til VG.

Til det norske medie forklarer også Joakim Paasikivi, der er underviser ved den svenske Försvarshögskolan, at det ser ud til, at Prigozjin prøver at skabe sin egen magtbase.

Men om det kan føre til noget, tør han ikke spå om, fortæller han.