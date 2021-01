Selv om det frøs 20 grader, ventede der alligevel oppositionspolitikeren Aleksej Navalnyj en varm velkomst, da han søndag vendte tilbage til Rusland.

I fem måneder havde han opholdt sig i Tyskland efter at have været mål for et nervegiftangreb, som den russiske efterretningstjeneste FBS menes at stå bag.

Den forgiftede Putin-kritiker nåede kun lige frem til paskontrollen i lufthavnen i Moskva, før han blev anholdt og ført til en celle på en politistation.

»Har I ventet længe på mig,« nåede han kækt at spørge toldbetjentene i lufthavnen, mens hans medfølgende støtter og pressefolk benyttede sig af den sidste chance til at filme ham i formentlig lang tid.

Forinden nåede han også at sige på et improviseret pressemøde:

»Jeg er ikke bange. Jeg ved, jeg har ret, og jeg ved, at alle straffesagerne imod mig er fabrikerede.«

Nu er han bag tremmer og anklaget for at have forbrudt sig mod betingelser i den betingede dom for underslæb, som han i 2014 blev idømt.

Og de fleste eksperter forventer, at han med Putins billigelse kommer til at tilbringe et godt stykke af den nærmeste fremtid bag tremmer.

De russiske myndigheder stod klar til at smide Aleksej Navalny bag tremmer i samme øjeblik, han skulle gennem paskontrollen i lufthavnen i Moskva. Forinden var hans fly blevet omdirigeret til en anden lufthavn end den, hvor han tilhængere ventede på at modtage ham.

»Han vidste godt, hvad han gik ind til, da han besluttede at sætte sig på flyet fra Berlin til Moskva. Han siger selv, at det på en måde er hans skæbne. At han hører til i Rusland og savner landet,« siger seniorforsker Flemming Splidsboel fra DIIS (Dansk Institut for Internationale Studier) til B.T.

»En russisk kommentator sagde for et par dage siden, at Navalnyj var nødt til at vælge mellem personlig sikkerhed og politisk karriere – han kunne ikke få begge dele, hvis han eksempelvis blev i Tyskland.«

»Meningsmålinger har vist, at cirka halvdelen af russerne er enige om, at man ikke kan være russisk patriot, hvis man ikke bor i Rusland. Hvis man bor i udlandet, så vil indbyggerne i Rusland synes, at man lidt sejler under bekvemmelighedsflag, så man ikke rigtig har ret til at have en mening om, hvad der sker i hjemlandet,« forklarer Ruslands-eksperten.

For Putins styre er Aleksej Navalnyj tydeligvis ikke ligegyldig. Slet ikke i et år, hvor der skal være parlamentsvalg senest til september.

Aleksej Navalnys advokater måtte mandag forhandle gennem jerngitteret til politistationen i Khimki uden for Moskva, hvor oppositionspolitikeren bliver tilbageholdt efter sin anholdelse søndag.

Da systemkritikerens fly skulle til at lande i Moskvas Vnukovo-lufthavn, blev flere adskillige af hans tilhængere anholdt af sikkerhedsstyrker på vej til eller i lufthavnen.

Og for en sikkerheds skyld lukkede lufthavnen kort før det forventede landingstidspunkt pludselig for landende fly, så Navalnys fly i stedet blev omdirigeret til Sjeremetjevo-lufthavnen uden for Moskva.

»Den almindelige russer kender i dag godt Navalnyj, men tidligere har hans store udfordring som politiker været at udbrede kendskabet til sig selv. Han har været nødt til at bruge de sociale medier i stedet for de statskontrollerede, hvor han primært bliver omtalt negativt,« fortæller Flemming Splidsboel.

»Efter giftangrebet på ham i august har det ændret sig lidt, fordi selv de russiske medier var presset til at omtale sagen. Putin bruger aldrig hans navn, og senest har man fundet på at omtale ham som 'Patienten fra Berlin'. I de statskontrollerede medier omtales han heller aldrig som politiker, men som blogger eller aktivist,« tilføjer seniorforskeren.

Med sin kone Yulia ved sin side ankom Aleksej Navalnyj i Moska efter at have været behandlet fem måneder i Tyskland efter nervegiftangrebet.

Det var i august sidste år, at Navalnyj blev forsøgt dræbt med den dødelige nervegift Novitsjok. Det skete i forbindelse med, at han gik om bord på et fly i det østlige Rusland.

Meget tyder på, at den russiske efterretningstjeneste FBS stod bag. Novitsjok er udviklet under Den Kolde Krig af landets militære efterretningstjeneste. Ruslands regering har afvist beskyldningerne.

Efter giftangrebet blev han fløjet til Berlin for at blive behandlet af tyske eksperter. Ifølge den tyske regering har laboratorier i tre forskellige lande siden fastslået, at Navalnyj blev forgiftet med Novitsjok.

Den 44-årige jurist er en central figur i protesterne mod den russiske præsident, Vladimir Putin, og Navalnyj er særligt blevet en frontfigur i kampen mod korruption i Rusland.

Han bekendtgjorde i 2016 sit kandidatur til præsidentvalget i Rusland i 2018, men fik aldrig lov til at stille op, fordi han er dømt for politisk motiveret bedrageri.

»Uanset om han havde været på fri fod eller bag tremmer, vil han umiddelbart nok ikke udgøre nogen stor trussel for Putin. Men selv om han nok ikke kan få noget til at vælte, kan det godt være, at det kan give nogle sprækker, der på sigt kan føre til noget mere,« vurderer Ruslands-ekspert Flemming Splidsboel.