Pludselig stod hun der. På scenen i Sotji.

I en af sine sjældne offentlige optrædener dukkede Alina Kabajeva i weekenden op i det eksklusive russiske ferieområde. Det skriver flere russiske medier.

Den 39-årige russiske kvinde er i dag mest af alt er kendt for at være Vladimir Putins 'hemmelige' elskerinde og angivelig mor til tre af hans børn.

Det var dog ikke derfor, at hun lørdag var i Sotji, selv om hun fremviste et diskret signal om sine romantiske overbevisninger.

Præsident Vladimir Putin og Alina Kabajeva ses sammen her i 2001 ved et arrangement. Foto: SERGEI CHIRIKOV

Her var hun på grund af sin fortid som topgymnast med et hav af guldmedaljer i både OL, VM- og EM-sammenhæng på cv'et, og hun var med til at indvie et nyt regionalt træningscenter.

»Da jeg var aktiv gymnast, kunne jeg end ikke drømme om at have sådan nogle forhold,« sagde Alina Kabajeva:

»Men som livet viser, er det umulige muligt – og Rusland er et land fyldt med store muligheder.«

Alina Kabajeva nævnte ikke Vladimir Putin med et ord. Hun nævnte heller ikke krigen i Ukraine eller andre af tidens kontroversielle emner i Rusland.

Og dog.

For kiggede man nærmere på hende, kunne man se, at hun fremviste en diskret opbakning til sin mangeårige elskers invasion af Ukraine.

På sin jakke bar Alina Kabajeva således en broche formet som bogstavet 'z', der jo er blevet det russiske symbol på det, der i Rusland blot kaldes 'en særlig militær operation'.

Det kan ses, hvis man kigger på de billeder, som en anden tidligere topgymnast Yana Batyrshina har lagt på Instagram fra arrangementet. Se her:

Alina Kabajeva ses i midten af dette billede fra Yana Batyrshinas (tv.) Instagram. Foto: Instagram

Det vides ikke præcist, hvor længe Vladimir Putin og Alina Kabajeva har haft et forhold, selv om det i årevis har været en offentlig hemmelighed.

Første gang, det blev nævnt, var i 2008, da den russiske præsident dog stadig var gift med Ljudmila Putina. De blev skilt i 2013.

At Alina Kabajevas har en vis relevans for Vladimir Putin, kan ses ved, at hun personligt og ved navns nævnelse har været omfattet af de sanktioner, som både EU og USA har rettet mod fremtrædende russere som modsvar på den russiske invasion af Ukraine.