»En hånddukke.« »En dygtig puddel, der lærer nye tricks.« »En af de mest høgeagtige.«

Sådan lyder blot nogle af beskrivelserne, når det kommer til en af Vladimir Putins nærmeste, som den seneste tid har gennemgået et form for 'politisk hamskifte'.

Det fortæller flere eksperter til det norske medie VG.

Det er tale om Ruslands tidligere præsident, Dmitrij Medvedev, der nu sidder som næstformand for landets sikkerhedsråd.

I løbet af krigen i Ukraine er han blevet mere og mere synlig – og er kommet med mere og mere bombastiske kommentarer og trusler.

Så sent som torsdag truede han med, at det ville blive opfattet som en 'casus belli', altså en årsag til at gå i krig, hvis den russiske præsident, Putin, bliver anholdt i udlandet som følge af en arrestordre fra Den Internationale Straffedomstol (ICC).

»Lad os forestille os – selvfølgelig er det en situation, der aldrig kommer til at ske – men lad os forestille os, at det rent faktisk er sket. En siddende præsident for en atommagt kommer til eksempelvis Tyskland og bliver anholdt. Hvad er det? Det er en krigserklæring mod Den Russiske Føderation. I det nævnte tilfælde vil alle vores ressourcer flyve til Forbundsdagen, til kanslerens kontor og så videre,« sagde Medvedev.

Mens Medvedev sad på præsidentposten fra 2008 til 2012, betragtede mange vestlige ledere ham som en 'due'.

Nu anses han ofte for at være en af de værste 'høge', som ofte bruges til at beskrive en politiker med en aggressiv og uforsonlig linje i udenrigs- og forsvarspolitikken – i modsætning til en due.

Det norske medie VG har talt med flere eksperter om Medvedev, og en af dem, der giver ham de hårdeste ord med på vejen, er professoren Stefan Hedlund fra Universitetet i Uppsala.

Til det norske medie fortæller han, at Medvedev 'altid har været Putins hånddukke':

»I dag er han mere krigerisk end nogen anden i den russiske ledelse, formentlig med ambitionen om at imponere Putin, som en dygtig puddel, der lærer nye tricks,« siger Hedlund.

Spørger man seniorforskeren Helge Blakkisrud fra Norsk Udenrigspolitisk Institut, er Medvedevs forandring taktisk:

»Udadtil har Medvedev utvivlsomt gennemgået et politisk hamskifte. Som præsident 2008-2012 blev han ofte omtalt som en 'liberal'. Efter fuldskalainvasionen af ​​Ukraine i 2022 fremstod han som næstformand i Sikkerhedsrådet dog som en af ​​de mest 'høgeagtige' i den russiske topledelse. De udtalelser, han har givet om Ukraine og Vesten, er blevet mere og mere ekstreme og rabiate,« siger Blakkisrud til VG og tilføjer:

»Samtidig har Medvedev altid været loyal over for Putin. Den 'nye' Medvedev udfordrer ikke Kremls linje, men er med til at udvide den accepterede retorik. Han er således med til at fremstille Putin som 'moderat' i en russisk sammenhæng.«

Medvedev overtog i 2008 præsidentposten fra Vladimir Putin, der havde siddet på den øverste post i to perioder og derfor ikke kunne genopstille en tredje gang.

Fire år senere rokerede de rundt igen, så Putin – der imens havde været premierminister, men reelt fortsat blev vurderet til at være landets mest magtfulde - fik præsidentposten tilbage.