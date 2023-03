Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Lørdag vakte en video opsigt, fordi den viste en synligt haltende Vladimir Putin under et besøg på den russisk besatte halvø Krim.

Det har givet næring til spekulationer om, at præsidenten er syg. Ikke mindst i kølvandet på rygter om, at han skulle lide af skjoldbruskkirtelkræft.

Det er ikke første gang, at Vladimir Putins gang er genstand for nærmere analyse.

Vladimir Putin har nemlig også et andet karakteristika ved sin gang: Når han går, er hans højre arm typisk langs siden, mens han svinger sin venstre arm op mod brystet.

Putin blev vist rundt på Krim af Sevastopols guvernør Mikhail Razvozjajev. Foto: SPUTNIK Vis mere Putin blev vist rundt på Krim af Sevastopols guvernør Mikhail Razvozjajev. Foto: SPUTNIK

Vladimir Putins gang har været analyseret i studie offentliggjort i British Medical Journal i 2015, som B.T. tidligere har beskrevet.

Et hold neurologer under ledelse af professor Bastiaan Bloem fra det hollandske universitet Radboud University Medical Centre i Nijmegen har nemlig undersøgt præsidentens bizarre gang. Og de når til en overraskende konklusion, at hans gang hænger sammen med Vladimir Putins fortid i den sovjetiske efterretningstjeneste KGB.

Putins specielle gang har et engelsk navn: 'clearly reduced right-sided arm swing’. Det kan oversættes til 'klart reduceret armsving i højre side' eller blot 'revolvermandens gang'.

Gangen skulle angiveligt være den intensive træning i skydevåben, han fik i KGB, da han var KGB-officer.

Gangen betyder, at Vladimir Putin hele tiden har sin højre arm og hånd tæt på sit bryst, hvor agenter har deres pistoler.

På den måde kan han reagere prompte og få fat pistolen i tilfælde af en akut fare.

Hvilket Vladimir Putin ikke længere har brug for. Nu har han folk til at beskytte sig.

Vladimir Putin er nemlig beskyttet af professionelle livvagter, som går omkring ham omkring konstant. Han skulle være sygeligt optaget af sin egen sikkerhed.

Billedet her er fra russisk stats-tv skulle angiveligt vise Vladimir Putin på besøg i byen Mariupol lørdag. Foto: - Vis mere Billedet her er fra russisk stats-tv skulle angiveligt vise Vladimir Putin på besøg i byen Mariupol lørdag. Foto: -

Ifølge New York Post kalder Putins livvagter sig selv for hans ‘musketerer’ og de er en særlig enhed inden for Russias Federal Protective Service også kaldet FSO, der har 50.000 ansatte med ansvar for politikere og højtstående embedsmænds sikkerhed.

Og intet er overladt til tilfældighederne. Som da Vladimir Putin lørdag angiveligt besøgte Mariupol.

Ethvert sted, hvor Vladimir Putin sætter sine ben, bliver der installeret udstyr, som blokerer radiosignaler, så bomber ikke kan detoneres, skriver New York Post.

Når Putin kører, har han en konvoj af stærkt pansrede vogne med elitesoldater med AK 47 ere, antitankgranater og antiluftskyts.

Og når han træder ud i offentligheden, sørger fire kæder af livvagter for, at der er ikke bliver krummet et hår på præsidentens hoved. Livvagterne er tæt på præsidenten, ude blandt publikum, ligesom der er snigskytter på hustagene.

Alligevel går Putin stadig, som om han skal være klar til at tage sin pistol. Og han er ikke alene.

Forskerne fra Radboud University Medical Centre i Nijmegen har i forbindelse med deres studie også fundet YouTube-videoer af andre russiske embedsmænd med en tilsvarende gang.

Tidligere præsident fra 2008 til 2012 Dmitrij Medvedev samt de to tidligere forsvarsministre Sergej Ivanov og Anatolij Serdjukov har ifølge forskerne samme gang som Putin.