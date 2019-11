Den internationale gruppe, som efterforsker nedskydniningen af Malaysia Airlines-fly MH17 har torsdag offentliggjort et opsigtsvækkende lydklip.

I lydklippet kan man angiveligt høre, at Vladimir Putins højre hånd, forsvarsminister Sergej Sjojgu, knyttes til katastrofen, der kostede 298 mennesker livet.

Ifølge Dagbladet er lydfilen et uddrag af en telefonsamtale, som fandt sted to uger før nedskydningen over det østlige Ukraine den 17. juli 2014.

Lydfilen er offentliggjort på YouTube af JIT, der er den hollandskledede internationale gruppe, som efterforsker nedskydningen.

I klippet kan man høre en ukendt person sige følgende til en prorussisk separatist:

»Som kommandant af Makeyevka (by i Donetsk-regionen, red.) vil jeg meget gerne vide det. Jeg vil vide, hvad vi bevæger os hen imod.«

Separatisten svarer så:

»Vi bevæger os mod en samlet kommando. Det, der sker, er, at en række mænd med mandat fra (forsvarsminister Sergej, red.) Sjojgu vil ankomme og sparke de lokale krigsherrer til helvede.«

Den ukendte person svarer herefter: 'Hmm', hvorefter separatisten siger: 'Og så vil folk fra Moskva overtage.'



Hele lydfilen kan høres på russisk her, mens JIT's udskrift af lydfilen kan læses på engelsk her.

Malaysia Airlines-flyet var på vej fra Amsterdam til Kuala Lumpur, da det forsvandt fra radaren for fem år siden. Alle 298 ombordværende blev dræbt i flystyrtet. 193 af dem var hollændere.

JIT, der består af efterforskere fra Holland, Ukraine, Malaysia, Belgien og Australien, har siden fastslået, at det var et russisk Buk-missilsystem, der blev anvendt til at skyde flyet ned med.

JIT har desuden fastslået, at missilet stammer fra den russiske 53. anti-luftskyts brigade.