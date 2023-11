Vladimir Nekrasov er bare den seneste.

»Det, vi ser i Rusland, er metoder tilbage fra Stalin-æraen. Folk forsvinder slet og ret. Det er en stolt russisk tradition, og Putin er ved at blive god til det,« vurderer den norske Ruslandsforsker Iver B. Neumann.

Sådan skriver norske Dagbladet.

Det kun få uger siden, at meldingen om Vladimir Nekrasovs død kom. 'Akut hjertesvigt,' lød forklaringen.

Vladimir Nekrasov døde i slutningen af oktober. Foto: Lukoil Vis mere Vladimir Nekrasov døde i slutningen af oktober. Foto: Lukoil

Han var dog samtidig den tredje topchef for energigiganten Lukoil, der pludselig er død siden den russiske invasion af Ukraine.

Det samme er mange andre rigmænd – oligarker – inden for samme branche.

Og de pludselige dødsfald har ramt stribevis af andre fremtrædende og stenrige forretningsfolk. På opsigtsvækkende vis.

Tag eksempelvis Wagner-leder Jevgenij Prigozjin, der styrtede ned med at fly i august.

Jevgenij Prigozjin døde i august. Foto: Grey Zone/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Jevgenij Prigozjin døde i august. Foto: Grey Zone/Reuters/Ritzau Scanpix

Eller Anatolij Gerashchenko, tidligere mangeårig leder af Moskvas luftfartsinstitut, der i september døde efter at være faldet ned af »mange trapper«.

Andre igen er faldet ud af vinduer eller har som Nekrasov fået pludselige hjerteproblemer. Det er sket både i Rusland og uden for landets grænser.

»Mange af disse personer er knyttet til og olie- og gasbranchen, en sektor hårdt ramt af sanktioner,« påpeger norske Aage Borchgrevin fra Den norske Helsingforskomiteen til Dagbladet:

»Det er dårlige tider, og de slås om det, de har. Jeg tror, at nogle af drabene er et signal fra Kreml om, at de skal holde sig disciplinerede.«

Allerede sidste år konstaterede den britisk-amerikanske finansfyrste Bill Browder, der tidligere har investeret stort i Rusland, efter de første mange dødsfald:

»Når folk i den samme branche dør på den måde, ser det for mig ud til at være en mordepidemi,« sagde han til ABC News.

Som tidligere nævnt blev uendeligt mange borgere, der blev betragtet som samfundsskadelige, udryddet under Josef Stalins ledelsestid i Sovjetunionen.

På samme måde tror Iver B. Neumann, der er direktør ved Fridtjof Nansens Institutt, at det er det, der sker i Rusland i dag. Uden at der nødvendigvis eksisterer en slutdato for 'mordepidemien'.

»Det kan fortsætte længe. Igen med en reference til Stalin, så varede det jo i lang tid. Og man kommer jo til et tidspunkt, hvor man spørger sig selv om, hvorfor man overhovedet skal stoppe,« siger han:

»Det siges, at Rusland er en mafiastat, og det som sker nu, viser, at der er noget om snakken. Men Putin har tydeligvis ikke fået med, at det blev et militært problem for Stalin med alle de generaler, han tog livet af. Her er noget at lære af – men han vil vel bare sige, at de i sidste ende vandt, selvom prisen blev betragtelig.«