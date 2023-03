Lyt til artiklen

I en rapport fortæller det amerikanske forskningsinstitut Center for Strategic and International Studies, at Rusland forsøger at »militarisere ungdommen.«

Den primære vej til det er i følge rapporten den russiske ungdomsgruppe yunarmiya – eller ungdomshær, hvor børn ned til 8 år trænes til at kunne blive en del af det russiske militær.

Gruppen er vokset eksplosivt over de seneste år. Siden børnehæren blev oprettet i 2016, er medlemstallet steget fra under 100.000 medlemmer, til over en million.

I ungdomshæren træner børnene blandt andet krigsøvelser, hvor de unge patrioter lærer at betjene fuldautomatiske maskinpistoler.

I rapporten vurderes det ikke, at de russiske børn skal sættes ind i kampen mod Ukraine.

I stedet regner man med, at man satser stort på ungdomshæren, for at sikre fremtidige generationer af soldater.

Og så er det ifølge rapporten et forsøg på at gøre ungdommen patriotiske, og tro mod Rusland og Putin, så der er mindre chance for, at de vil gøre oprør mod styret.

Når de små krigslystne russere bliver optaget i organisationen, skal de aflægge en ed, der i følge SVT lyder i retning af:

»Ved at gå med i ungdomshæren, vil jeg demonstrere min kærlighed til fædrelandet, og min vilje til at forsvare det«

Og forsøgene på at gøre ungdommen kampklar og nationalsindede, er på ingen måde blevet mindre, efter Rusland startede invasionen af Ukraine.

Siden første september 2022 har det været obligatorisk for alle russiske skoler at hejse det russiske flag, og at synge den russiske nationalsang hver mandag.

Artemij Troitskij, der er en russisk journalist og musikkritiker, der flyttede fra Rusland i 2014, fortæller til SVT at det er en klassisk taktik for totalitære regimer, at forsøge at påvirke ungdommen.

»Det kan være, at Putins regime tror, at børnene kommer til at påvirke forældrene til at være mere positive over for krigen,« fortæller han til SVT.