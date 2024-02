Torsdagens trussel om brugen af atomvåben mod et NATO-land fra den russiske præsident, Vladimir Putin, får slet ikke pulsen op hos en kvinde, der kender Rusland bedre end de fleste. Faktisk kalder hun truslen direkte 'bovlam'.

Selv om den spidse ende af Rusland atommissiler peger mod NATO, mener Mette Skak, lektor emerita på Aarhus Universitet med speciale i Rusland, at selve atomtruslerne snarere er rettet mod det russiske folk.

Tidligere på dagen holdt Putin sin årlige tale om Nationens tilstand. Her mindede præsidenten om, at Rusland har funktionsdygtige atomvåben i arsenalet.

»Godt nok følger verdenspressen med i dagens tale, men Putin holder den først og fremmest for hjemmepublikummet. Truslen om atomvåben skal ses som valgflæsk.«

17. marts går russerne til valgurnerne. Et valg Mette Skak godt tør spå ender i Putins favør.

På trods af det har Putin i den grad brug for at tone frem med en vinderfortælling om rigets tilstand ifølge Mette Skak.

»Rusland er på mange måder en temmelig ynkelig og forfalden stormagt økonomisk set. Russerne trøster sig med, at de i det mindste har atomvåben, faktisk lige akkurat flere end USA.«

Dagens atomtrussel er derfor en gammel traver, der ikke bør føre til en ny bekymring.

»Der er ikke noget nyt i det her, vi ved godt, at Rusland er en atommagt. Den opsigtsvækkende trussel kom i virkeligheden i begyndelsen af krigen, hvor Putin sagde, at alle der måtte forhindre Rusland i at gennemføre den særlig operation i Ukraine, ville blive mødt af konsekvenser, hvis lige aldrig før var set.«

Mette Skak minder om, at det i krigens spæde start fik Vesten til at tøve med, hvilke våben man ville sende til Ukraine.

»Efterhånden fandt man ud af, at Rusland klarede sig dårligt, og at der ikke var nogen grund til at holde sig tilbage.«