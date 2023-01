Lyt til artiklen

Sveriges bestræbelser på at opnå medlemskab i NATO er i den grad udfordret.

Særligt ovenpå weekendens begivenheder, hvor Rasmus Paludan fik tilladelse af de svenske myndigheder til at afholde koranafbrændinger foran den tyrkiske ambassade i Stockholm.

Ikke nok med at højtstående tyrkiske politikere er rasende og fordømmer handlingen, er nu også Tjetjeniens præsident Ramzan Kadyrov kommet til tasterne. Han beskrives som en af Putins allierede og bliver ofte refereret til som 'Putins hund'.

På beskedtjenesten Telegram er han overbevist om, at koronaafbrændingerne ikke bare var godkendt, men også planlagt af de svenske myndigheder. Det skriver flere medier herunder Aftonbladet.

Her ses den russiske præsident Putin sammen med Tjetjeniens præsident Ramzan Kadyrov. Foto: Alexei Druzhinin Vis mere Her ses den russiske præsident Putin sammen med Tjetjeniens præsident Ramzan Kadyrov. Foto: Alexei Druzhinin

»Jeg er stærkt overbevist om, at denne modbydelige handling ikke kun blev godkendt, men decideret iværksat og betalt af politiske kræfter. Ellers ville sådan en åbenlyst trodsig provokation aldrig have fået sin godkendelse,« lyder det blandt andet, hvorefter han fortsætter:

»Under alle omstændigheder vil alle høste præcis, hvad de har sået, og alle de involverede i dette modbydelige trick har pådraget sig evig fordømmelse. De vil forstå dette en dag, men det vil være for sent. I vil brænde i helvede, dæmoner.«

NATO spiller en stor rolle i forbindelse med krigen i Ukraine. Sverige søgte sidste år – sammen med Finland om medlemskab. Det kræver dog et ja fra alle medlemslande, og indtil videre stiller Tyrkiet sig fortsat på tværs.

Det skyldes blandt andet, at de har forlangt, at især Sverige stopper al støtte til grupper, som ifølge tyrkerne har forbindelse til det forbudte Kurdiske Arbejderparti, PKK.

Ligeledes har de udtrykt utilfreds over en kurdisk demonstration, der også fandt sted lørdag.

Selv har Paludan over for Ritzau slået fast, at demonstrationen lørdag var en reaktion på, at Tyrkiet »blander sig i, hvad man må ytre sig om i Sverige.«