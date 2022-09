Lyt til artiklen

Det er ikke mange gange, at Vladimir Putin har rejst udenlands, siden han indledte invasionen af Ukraine i februar.

Men topmødet Shanghai Cooperation Organisation, fik den russiske præsident til at forlade hjemlandet for at rejse til Usbekistan, hvor topmødet blev afholdt.

Det skulle han måske ikke have gjort, for efter sin deltagelse i den internationale konference er Putin blevet godt og grundigt hånet. Det skriver blandt andet Dagbladet og Aftonbladet.

Det er ikke en hemmelighed, at Putin ofte er kommet for sent til vigtige møder, heriblandt med paven, Barack Obama og den svenske konge, Carl Gustaf.

Men til topmødet, der blev afholdt i slutningen af sidste uge, så billedet helt anderledes ud.

Her var det nemlig den russiske præsident, der måtte vente forud for møderne med ledere for Tyrkiet, Aserbajdsjan, Indien og Kina.

Og det har blandet andet fået BBC-journalisten Andrej Zakharov til tasterne.

'Den person, der før var bevidst forsinket til møder, dukker nu op for tidligt. Er der sket noget?' Skriver han på Twitter.

Ydmygelsen blev kun gjort større, da Putin skulle møde den indiske premierminister, Narendra Modi.

Her fortæller Newsweek, at Modi, som i øvrigt opfordrede Putin til at afslutte krigen, undgik at give den russiske præsident et kram. Noget, han ellers plejede at gøre, når de mødtes.