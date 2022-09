Lyt til artiklen

I en tale den russiske præsident, Vladimir Putin, fredag holdt under sit visit i Usbekistan, hævder han, at Vesten i årtier har forsøgt at splitte Rusland.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Ifølge Putin bliver Ukraine lige nu brugt til at nå dette mål. Noget, præsidenten kaldte »beklageligt«.

»Vi startede den militære specialoperation for at forhindre det,« lød det ifølge mediet fra den russiske leder, der tilføjede:

»Vi vil reagere kraftigere, hvis der er yderligere fare for Rusland. Vi vil gøre alt for at forhindre en negativ udvikling.«

Putin proklamerede i samme ombæring, at Ruslands offensive operationer i selve Donbas ikke vil stoppe.

I talen satte præsidenten nemlig ord på, hvordan Kyivs modoffensiv hele tiden udvikler sig og at »hovedmålet er at befri hele Donbas«.

»Russiske styrker tager gradvist mere territorium. Vi har ikke travlt. Vores mål har ikke ændret sig.«