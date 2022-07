Lyt til artiklen

Det har været en anderledes udgave af Vladimir Putin, der i denne uge har vist sig frem i en række forskellige sammenhænge.

»Han er begyndt aktivt at optræde offentligt, han er begyndte at åbne sig og har været mere udtryksfuld. Det er som om, at han er gået ud i lyset for at se, hvad det er, han rent faktisk har gjort,« som Kreml-analytikeren Tatiana Stanovaya udtrykker det.

Det gør hun til New York Times.

Vurderingen falder efter en uge, hvor en russisk præsident med sænkede skuldre nærmest dagligt har deltaget i offentlige seancer med masser af bevågenhed, der har ligget langt fra den Vladimir Putin, der kun sjældent viste sig i den første tid efter invasion af Ukraine.

Dengang virkede han oftest aggressiv og vred, mens New York Times kalder denne uges fremtoning for en tilbagevenden til det mere »afslappede, tålmodige og selvtillidsfulde« image, han havde inden krigen.

Og det er sket via et tæt offentligt program, hvor Vladimir Putin har foretaget sig ting, han ikke har gjort i meget lang tid. Hverken under coronatiden eller under krigen i Ukraine.

Han har i denne uge eksempelvis ikke bare bare forladt Rusland for første gang siden invasion af Ukraine begyndte sidst i februar – han har også for første gang i to et halvt år, siden januar 2020, overnattet i et andet land. Det skete i Tadsjikistan.

Han har desuden mødtes med topledere fra flere andre lande for første gang længe.

»Efter nogle højlydte og chokerende skridt, har han haft brug for feedback,« som Kreml-analytikeren Tatiana Stanovaya siger det til New York Times.

Her følger et overblik over de seneste dage for Vladimir Putin:

28. juni: Han fløj til Tadsjikistan, hvor han blandt andet mødtes med landets præsident, Emomali Rakhmon. Og overnattede i landet.

Han fløj til Tadsjikistan, hvor han blandt andet mødtes med landets præsident, Emomali Rakhmon. Og overnattede i landet. 29. juni: Han fortsatte til Turkmenistan, hvor han deltog i det såkaldte kaspiske topmøde, hvor ledere fra landene omkring Det Kaspiske Hav deltog: Rusland, Iran, Aserbajdsjan, Kasakhstan og Turkmenistan

Han fortsatte til Turkmenistan, hvor han deltog i det såkaldte kaspiske topmøde, hvor ledere fra landene omkring Det Kaspiske Hav deltog: Rusland, Iran, Aserbajdsjan, Kasakhstan og Turkmenistan 30. juni: Tilbage i Moskva tog han imod Indonesiens præsident, Joko Widodo.

Tilbage i Moskva tog han imod Indonesiens præsident, Joko Widodo. 30. juni: Han holdt tale ved den udenlandske efterretningstjenestes kontor i den russiske hovedstad.

New York Times har også noteret sig, hvordan Vladimir Putin ved ankomsten til en lufthavn i Turkmenistan smilende satte sig ind i en limousine efter at have smidt sin jakke.

'Han udtrykker et skifte væk fra krigens krisetilstand tilbage mod en aura af en rolig, alfaderlig leder, der beskytter russerne mod verdens farer,' skriver mediet:

'Det kan tyde på, at Putin mener, han har stabiliseret sin krigsindsats og sit økonomiske og politiske system efter Ruslands indledende militære fiaskoer og lavinerne af vestlige sanktioner.'

Som en tidligere taleskriver for den russiske præsident udtrykker det.

»Det indledende chok har fortaget sig, og tingene har vist sig ikke at være så slemme endda,« lyder det fra Abbas Gallyamov, der i dag bor i Israel.