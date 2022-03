Verdens statsledere skal samles til G20-topmødet senere på året. Og til det møde vil Vladimir Putin også være i forsamlingen.

Det er i hvert fald udmeldingen fra Ruslands ambassadør i Indonesien Lyudmila Vorobieva på et pressemøde onsdag. Det skriver Reuters.

G20-topmødet, som skal afholdes i Indonesien, er et international fællesskab for de 20 største økonomier i verden – heriblandt Rusland.

Adskillige vestlige lande ønsker ikke Ruslands tilstedeværelse til mødet. Men det giver Vladimir Putin ikke meget for.

Og det er der en helt særlig grund til.

»I min optik vil Putin forsøge at vise, at han ikke er isoleret,« siger Olivier Schmitt, der er professor på SDU med fokus på russisk udenrigspolitik.

På trods af gentagne økonomiske sanktioner planlægger Vladimir Putin stadig at tage plads blandt nogle af de lande, som har ramt ham på pengepungen.

»Det er en måde, at han kan vise omverden, at på trods af store økonomiske sanktioner, kan han stadig deltage i sådan et topmøde med Rusland,« siger Olivier Schmitt.

Professoren forklarer, at der er en stærk signalværdi i udmeldingen fra Rusland.

»Det er en måde, han kan signalere, at han ikke er isoleret.«

På pressemødet lagde Ruslands ambassadør Lyudmila Vorobieva heller ikke skjul på, at Rusland er stærkt utilfreds med den lange række sanktioner.

»Vestens reaktion er absolut uforholdsmæssig,« sagde Lyudmila Vorobieva på pressemødet.

På trods af at flere vestlige lande er kritiske over for Ruslands deltagelse, har Kina lagt en anden kurs.

Kina støtter nemlig ideen om russisk tilstedeværelse til G20-topmødet.

»Jeg tror, at det er en måde at vise, at Rusland stadig er en af de største verdensøkonomier og for at vise, at de kan få opbakning fra Kina.«

»Det er ikke en provokation, men en måde at vise, at han har støtte på,« siger Olivier Schmitt.

Men vurderer du, at Vladimir Putin rent faktisk møder op?

»Det er svært at svare på. Jeg tror, at det kommer an på krigen i Ukraine. Det kommer også an på Ruslands økonomiske situation,« siger han og fortsætter:

»Det bliver en svær timing for ham,« siger Olivier Schmitt afslutningsvis.

G20-topmødet forventes at blive afholdt i slutningen af oktober.