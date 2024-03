Rusland vil gå fra at være verdens 12. største økonomi til at være den fjerde største, lover præsident Putin.

Der venter et kæmpe økonomisk opsving forude for Rusland, hvis man skal tro landets præsident, Vladimir Putin.

Således vil landet snart være verdens fjerde største økonomi, bebuder præsidenten i sin tale til nationen ifølge Reuters.

Hvis det skal lykkes, skal Rusland overhale store økonomier som Japan, Indien og Storbritannien.

I dag er Rusland verdens 12. største økonomi ifølge Den Internationale Valutafon (IMF).

Rusland oplevede sidste år et markant økonomisk opsving efter en nedgang i 2022, skriver Reuters. Væksten skyldtes dog i høj grad statslige investeringer i produktionen af våben og ammunition til krigen i Ukraine.

De pæne væksttal sidste år camouflerer dog det faktum, at dele af den russiske befolkning lever i fattigdom.

- Problemet med fattigdom er stadig presserende, det berører nu mere end ni procent af befolkningen. Og blandt store familier er flere end 30 procent fattige, siger Putin ifølge Reuters.

Putin opfordrer investorer til at investere i russiske virksomheder. Desuden mener han, at skatten på små og mellemstore virksomheder skal sænkes for at sætte skub i økonomien.

Økonomisk har Rusland de seneste to år været udfordret af udlandets sanktioner som følge af invasionen af Ukraine.

Og mange vestlige virksomheder har trukket sig ud af det russiske marked.

Under sin tale siger Putin desuden, at det er vigtigt, at Rusland styrker sine relationer til arabiske lande og lande i Latinamerika.

Landet har i forvejen et tæt forhold til flere autoritære regimer i Mellemøsten såvel som Sydamerika. Til gengæld har Vesten vendt landet ryggen.

Putins tale til nationen er en årlig tilbagevendende begivenhed. Den bliver i år afholdt kort efter toårsdag for Ruslands invasion af Ukraine og to uger før, at Rusland afholder præsidentvalg.

/ritzau/