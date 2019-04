Rusland forpligter sig samtidig til at styrke de økonomiske bånd til Nordkorea.

Rusland vil hjælpe Nordkorea med at få gang i økonomien og samtidig normalisere de diplomatiske forhold på Den Koreanske Halvø.

Sådan lød det fra Ruslands præsident, Vladimir Putin, da han tidligt torsdag morgen dansk tid udtalte sig sammen med Nordkoreas leder, Kim Jong-un, inden et diplomatisk topmøde i den russiske by Vladivostok.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

- Jeg har stor tiltro til, at dit besøg i Rusland i dag vil hjælpe os til bedre at forstå, hvordan vi kan løse situationen på Den Koreanske Halvø, sagde Putin til Kim Jong-un, da de to inviterede kameraerne ind i mødelokalet inden forhandlingernes start. .

- Vi skal diskutere, hvad Rusland kan gøre for at støtte den positive proces, der i øjeblikket foregår.

Samtidig understregede han, at det kun er naturligt, at de økonomiske bånd mellem de to lande styrkes.

Mødet mellem de to foregår på universitetet i Vladivostok. Byen er base for Ruslands Stillehavsflåde og ligger cirka 130 kilometer fra grænsen mellem de to lande.

Forventningerne til et topmøde har været store i Nordkorea, siden Kreml i sidste uge meddelte, at de to ledere ville mødes i slutningen af april.

/ritzau/