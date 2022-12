Lyt til artiklen

De skal være et alternativ til Wagner-gruppen.

Den russiske præsident Putin forsøger angivelig at rekruttere nye lejesoldater, som skal hjælpe ham med at vende krigslykken i Ukraine.

I forvejen har den berygtede milits Wagner-gruppen trukket et blodigt spor af død og ødelæggelse efter sig i Ukraine – de anklages for krigsforbrydelser og sættes blandt andet i forbindelse med massakren i Butja – og Putins planer ses som et forsøg på at reducere gruppens indflydelse på krigen.

Det skriver tænketanken Institue for the Study of War (ISW).

Vladimir Putin skal angiveligt været begyndt at rekruttere nye lejesoldater til krigen i Ukraine. (Arkivfoto)

Wagner-gruppen ledes af Jevgenij Prigozjin, som også er kendt under øgenavnet 'Putins kok'.

Navnet fik milliardæren og oligarken, fordi han har tjent sin formue på lukrative cateringaftaler med Kreml.

De seneste måneder er han blevet en mere og mere magtfuld skikkelse i den russiske ledelse, og nu regnes han som en af de mest centrale mænd i Putins inderkreds.

I løbet af krigen har han flere gange udtrykt sig kritisk om ledelsen af det russiske forsvar, og ifølge The Washington Post fortalte han i oktober personligt præsidenten, at militærcheferne ikke har håndteret krigen godt nok.

Businessman Yevgeny Prigozhin shows Russian Prime Minister Vladimir Putin his school lunch factory outside Saint Petersburg. (Photo taken on September 20, 2010)

Lykkes det præsidenten at skabe et nyt privat hær, kan det samtidig betyde, at Prigozjins position er truet.

»Eftersom krigen er gået så galt i efteråret, har lederen af Wagner fået mere plads i det russiske mediebillede. Sammen med høgene på den yderste højrefløj af det politiske landskab har Jevgenij Prigozjin fremstået som en af de førende kritikere af forsvarsministeriet og generalstaben.«

Det siger Tormod Heier, professor i militær strategi og operationer ved den norske forsvarshøjskole, til Dagbladet.

Han henviser til, at Prigozjin ikke synes, at ledelsen i Moskva er hårdhændet nok. Hans synspunkt vinder i tiltagende grad genlyd blandt høgene i russisk politik.

Arkivfoto fra 2011 af Jevgenij Prigozjin (til venstre) med Vladimir Putin (i midten).

Tormod Heier mener dog, at Putin kan bruge kritikken konstruktivt, hvis det lykkes ham at sætte Prigozjin op mod generalstaben og forsvarsministeriet og selv holde sig udenfor.

»Men at etablere et alternativ til Wagner-gruppen kan også betyde, at kritikken fra Prigozjin er blevet for skinger – en form for politisk larm, der ikke længere ses som et brugbart værktøj, som Putin kan bruge til at stille de forskellige lejre op mod hinanden.«

Brugen af private militærenheder kan ifølge den norske ekspert også være en måde at mørkelægge, hvor mange soldater Rusland rent faktisk sender til fronten.

Dermed bliver det også sværere at opgøre de nøjagtige tabstal.

Ifølge Tormod Heier får en eventuel ny gruppe lejesoldater dog ikke afgørende betydning for krigen.