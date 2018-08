Russiske mænd protesterer mod ny pensionsalder på 65 år. Den gennemsnitlige levealder for mænd er 66 år.

Moskva. Præsident Vladimir Putin siger ifølge Reuters, at en omstridt pensionsreform har været udskudt for længe i Rusland, og at en udsættelse vil være til fare for landets stabilitet og sikkerhed.

Den planlagte reform om at hæve pensionsalderen for første gang i 80 år har ført til kraftige protester.

- Uden en reform af pensionssystemet, så risikerer vi stigende inflation og øget fattigdom, siger Putin. Han advarer om, at økonomien ikke kan tåle en udskydelse.

Parlamentet har i et lovudkast lagt op til, at pensionsalderen hæves fra 55 til 63 år for kvinder, mens den hæves fra 60 til 65 år for mænd.

Forslagene er blevet mødt med et ramaskrig fra navnlig mænd. Omkring 43 procent af de russiske mænd ventes ikke at blive 65 år, viser data fra Verdensbankens statistikker.

Den gennemsnitlige levealder i Rusland er 77 år for kvinder og 66 år for mænd, viser data fra Verdensbanken (tal fra 2016).

