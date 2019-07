Russisk præsident ser tegn i USA på, at man vil tale nedrustning. Selv har han lige skrottet aftale fra 1987.

Rusland er klar til at sætte mere fart i dialogen med USA om nedrustning og strategisk sikkerhed, siger præsident Vladimir Putin.

Han fortæller til den italienske avis Corriere della Sera, at han talte med præsident Donald Trump om dette under et G20-topmøde i sidste uge.

- Jeg tror, at hvis der kan findes konkrete midler inden for feltet nedrustning, så vil det bidrage til at styrke den internationale stabilitet.

- Rusland har den politiske vilje til at gøre det. Nu er det op til USA, siger Putin til avisen.

Den russiske præsident er i Rom. Her skal han mødes med pave Frans og den italienske premierminister, Giuseppe Conte, torsdag.

- I den seneste tid virker det som om, at Washington er begyndt at overveje, om det skal sætte mere fat i dialogen med Rusland over en bred strategisk dagsorden, siger han.

Putin underskrev onsdag en lov, der suspenderer en af de vigtigste nedrustningsaftaler fra den kolde krig. Det er INF-traktaten fra 1987, der betød at det daværende Sovjetunionen og USA fjernede deres atombevæbnede mellemdistanceraketter i Europa.

Trump har i realiteten også sat den vigtige traktat ud af kraft.

/ritzau/Reuters