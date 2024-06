Putin vurderer, at der ikke kommer større ændringer i USA's Rusland-politik, hvis Trump vinder valget.

Den russiske præsident, Vladimir Putin, forventer ikke nogen større ændringer i USA's Rusland-politik, hvis Donald Trump vinder præsidentvalget i USA.

Det sagde Putin onsdag ved et økonomisk forum i Sankt Petersborg, hvor han har mødtes med redaktører fra internationale nyhedsbureauer.

- Dybest set er vi ligeglade (med hvem der vinder, red.), sagde han, da han af Reuters blev spurgt, om han troede, at resultatet af det amerikanske valg ville gøre en forskel for den russiske regering.

- Vi tror ikke, at slutresultatet har den store betydning. Vi vil arbejde med enhver præsident, som det amerikanske folk vælger, lød det videre.

Det skriver nyhedsbureauet.

Præsidenten anklagede samtidig præsident Joe Bidens administration for at begå fejl på fejl og for at "brænde" det amerikanske politiske system og det globale lederskab "ned".

Derudover mener han, at Rusland aldrig har haft "nogen særlige bånd til Donald Trump". Han gjorde det også klart, at Trumps præsidentskab skadede forholdet mellem USA og Rusland.

Trump ventes at blive valgt som Republikanernes præsidentkandidat 15. juli og dermed at skulle stille op imod den demokratiske præsident, Joe Biden.

Det skete også ved valget i 2020, hvor Biden endte med at vinde. I år skal amerikanerne til stemmeurnerne 5. november.

I sidste uge blev Donald Trump fundet skyldig i alle 34 tiltalepunkter i en sag, der handler om forfalskning af dokumenter forud for præsidentvalget i 2016, som Trump vandt over demokraten Hillary Clinton.

Onsdag har Vladimir Putin kommenteret sagen.

Ifølge AFP mener Putin, at afgørelsen har "brændt" idéen om, at USA er et ledende demokrati.

Det er sjældent, at Ruslands præsident taler med vestlige medier. Det var dog tilfældet i februar, hvor han blev interviewet af den tidligere Fox News-vært Tucker Carlson.

Det var desuden første gang, at en journalist fra Vesten interviewede Putin, siden Rusland invaderede Ukraine i februar 2022.

/ritzau/