Siddende bag skrivebordet fremstod Vladimir Putin helt rolig. Det samme kan man ikke sige om de ord, der kom ud af hans mund.

»Det var ikke på nogen måde en Putin, der giver mig håb om, at han er på vej til at give op,« siger Ruslandsekspert Jakob Tolstrup.

For tre uger efter at de første russiske tropper gik ind i Ukraine, var det igen en pågående og fyndig russisk præsident, der onsdag dukkede op på tv-skærmene i de russiske hjem.

Han talte om at spytte forrædere ud som insekter.

Russiske ministre var med via en skærmforbindelse. Vis mere Russiske ministre var med via en skærmforbindelse.

Han talte om at rense samfundet for folk med vestlig tankegang.

»Det var en meget, meget hård retorik, og det var jo igen en meget aggressiv tale lige som den, vi så, da invasionen blev lanceret: Den tale, han holdt 24. februar, var skelsættende i forhold til aggression og trusselsniveau, og onsdagens tale fulgte fuldstændig i slipstrømmen på den,« siger Jakob Tolstrup, lektor ved Aarhus Universitet og ekspert i russiske og ukrainske forhold.

Siddende i et sort jakkesæt foran det russiske flag og den russiske præsidents flag leverede Vladimir Putin den ene skarpe bemærkning efter den anden til den russiske befolkning, og til de ministre, der fulgte med via en skærm foran ham.

Den russiske præsident sagde blandt andet:

»Alle folk, og især det russiske folk, kan altid adskille ægte landsmænd fra afskum og forrædere. De vil spytte dem ud som et lille insekt, der tilfældigvis flyver ind i deres mund.«

»Der er ét mål for Vesten: At ødelægge Rusland.«

»Vesten vil selvfølgelig satse på en femte kolonne – på forrædere. På dem, som tjener penge her, men bor derovre. Ikke geografisk, men i deres hoved. I deres slaveagtige tankegang.«

»Jeg er overbevist om, at denne naturlige og nødvendige rensning af samfundet vil styrke vores samfund og solidaritet.«

Vladimir Putin i onsdagens tv-tale. Vis mere Vladimir Putin i onsdagens tv-tale.

For Jakob Tolstrup havde Vladimir Putins tale flere klare formål.

At forsikre befolkningen og ikke mindst støtterne om, at der er styr på økonomien og folks levebrød, selv om der er hårde tider forude. At understrege, at den såkaldte militære operation i Ukraine går efter planen. At advare modstandere om, at omkostningerne vil blive enorme, hvis man ikke støtter op om politikken.

»Og det var også et signal til dem, der sidder på vippen. Dem, der er lidt lunkne ved det hele. Dem, der overvejer at støtte sig til dem, der går på gaden. De fik en ekstra påmindelse om, at det ville blive voldsomt omkostningsfuldt,« siger Jakob Tolstrup.

Endelig var der også et tydeligt signal til den vestlige verden, der har støttet massivt op om Ukraine.

»Det var en Putin, der brændte broer til Vesten,« siger Jakob Tolstrup:

»Han gav udtryk for, at Rusland har vidt forskellige værdier i forhold til Vesten, og i virkeligheden forsøgte han at grave de grøfter både dybere og bredere – og han sagde, at alle dem, der ville forsøge at gøre grøfterne mindre, vil komme til at stå til ansvar.«

Lektoren ved Aarhus Universitet mener, at Vladimir Putin på tærsklen til invasionens fjerde uge trådte frem på tv-skærmen for at tage ethvert tilløb til opstand og utilfredshed i opløbet.

Ikke mindst, fordi der bare i denne uge har været uro om en potentiel russisk statsbankerot kombineret med journalisten Marina Ovsyannikovas optræden på tv, hvor hun afbrød en nyhedsudsendelse med en direkte protest mod invasionen af Ukraine.

»Putin ved selvfølgelig godt, at der eksisterer en gryende modstand og en gryende bekymring i samfundet. Russiske medier har eksempelvis på det seneste været fyldt med historier om, at det nok skal gå – og at det er muligt at finde alternative varer. Derfor var han ude som landsfaderen og sige, at vi æder de her omkostninger og kommer igennem det,« siger Jakob Tolstrup.

Der var dog nogle, der ikke lod sig kue af Vladimir Putins tale.

Oppositionspolitikeren Mikhail Kasyanov, der for godt 20 år siden var landets premierminister, havde efterfølgende denne kommentar:

»Putin intensiverer sit forsøg på at ødelægge Rusland, og han annoncerede reelt begyndelsen på en masseundertrykkelse af dem, der ikke er enige med hans regime,« skrev han på Twitter:

»Det er tidligere sket i vores historie. Og også i andres.«