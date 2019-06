Rusland vil ikke gå på kompromis med dets grundlæggende interesser for at sikre ophævelse af sanktioner.

Ruslands præsident, Vladimir Putin, siger torsdag på russisk tv, at USA's skridt mod den kinesiske teknologigigant Huawei har til formål at svække Kina, mens amerikanske toldsatser skal holde den kinesiske økonomi nede.

Putin fremsatte udtalelsen i et årligt direkte tv-program, hvor den russiske leder blandt andet blev stillet spørgsmål om Kina og Ukraine.

Samtidig understreger den russiske leder, at Rusland ikke vil gå på kompromis med dets grundlæggende interesser for at sikre en ophævelse af vestlige sanktioner.

Putin erkendte, at sanktioner indført af USA og EU har kostet Rusland omkring 50 milliarder dollar (omkring 330 milliarder kroner). Men han hævder, at sanktionerne har været dyrere for EU-landene.

Under det direkte tv-program var den russiske økonomi og indenrigspolitiske situation dominerende.

/ritzau/Reuters