Når de russiske vælgere efter planen næste år skal til stemmeurnerne for at vælge deres næste præsident, står Vladimir Putin muligvis til at blive udfordret af en yderst kontroversiel og ultranationalistisk figur.

Der er dog formentlig også nogle store 'men' ved det.

For selvom den fængslede russiske ultranationalist og militærblogger Igor Girkin tilsyneladende har luftet sine tanker om at stille op ved præsidentvalget, så er det ikke sikkert, det bliver til noget.

Sådan lyder det i en analyse fra den amerikanske tænketank Institute for the Study of War (ISW).

Igor Girkin blev tilbage i juli anholdt og anklaget for 'ekstremistisk aktivitet'. Foto: Maxim Shemetov/Reuters/Ritzau Scanpix

Samtidig beskriver Politico det som et 'langskud'.

Det var torsdag, at Igor Girkin – der er tidligere hærfører for prorussiske styrker i det østlige Ukraine og en af de mest profilerede russiske militærbloggere – i et længere opslag på Telegram skrev, at han ville være en bedre præsident end Putin.

I indlægget, som har overskriften 'Om at stille op som kandidat til præsidentposten i Den Russiske Føderation', antyder han, at han kan planlægge at stille op til valget i foråret næste år, hvor Putin forventes at søge seks år mere ved magten.

I opslaget lister han en række punkter, hvor han mener, han er bedre end Putin:

Den russiske præsident, Vladimir Putin, ses her i Kreml den 30. august. Foto: Gavriil Grigorov/EPA/Ritzau Scanpix

»Jeg anser mig selv for at være mere kompetent i militære anliggender end den siddende præsident, og bestemt mere end den siddende forsvarsminister, så jeg kunne udføre pligten som øverste øverstbefalende, som det burde være ifølge den russiske forfatning,« lyder det blandt andet.

Videre lyder det:

»Vores præsident er en ekstremt godtroende person, han er blevet ført rundt ved næsen i otte år af Obama, Trump, Macron, Merkel, Porosjenko og Zelenskyj. For mit eget vedkommende kan jeg konstatere: Siden 2014 har jeg aldrig kaldt de personer, der førte den siddende præsident ved næsen, for kære og respekterede partnere, jeg har tværtimod aldrig troet på dem.«

Girkin – der længe har været stærkt kritisk over for den russiske krigsindsats i Ukraine – beskriver derudover også Putin som værende 'for venlig'.

Igor Girkin er en af flere militærbloggere, som har støttet invasionen af Ukraine, men som i stigende grad er blevet mere og mere kritiske over for, hvad de mener er en militær fejlslagen indsats i Ukraine. Foto: Natalia Kolesnikova/AFP/Ritzau Scanpix

»Vores præsident har mange venner, milliardærer og andre forretningsfolk, som han ikke kan nægte noget,« lyder det videre.

Men det er ikke sikkert, man skal tage den russiske ultranationalists mulige præsidenttanker så alvorligt.

Blandt andet bemærker nyhedsbureauet Reuters, at Girkins Telegram-indlæg er 'præget af ironi', ligesom det beskrives, at 'Girkin virker som en usandsynlig kandidat'.

»Men hans kommentarer er bemærkelsesværdige for deres direkte offentlige kritik af præsidenten, som han beskylder for at have fejlbedømt krigen i Ukraine, som Rusland kalder en 'særlig militæroperation',« lyder det.

I en analyse udarbejdet af tænketanken ISW lyder det også, at Girkin har udført en 'sandsynligvis nyttesløs politisk manøvre'.

Man lægger blandt andet til grund, at Girkin primært bruger sit indlæg til 'gentage sin mangeårige kritik af Vladimir Putin'.

»Girkins teoretiske 'kampagne' vil have ringe eller ingen indflydelse og bør ikke opfattes som en direkte politisk trussel mod Kreml,« vurderer tænketanken, som fortsætter:

»Girkins udmelding er ikke et seriøst præsidentbud (og Kreml vil ikke tillade, at det bliver det), men snarere et forsøg på at skabe opmærksomhed omkring Girkins fængsling, hans mangeårige kritik af Putin og hans forsøg på at danne en politisk bevægelse.«

Igor Girkin – der også går under aliasset Strelkov – blev tilbage i juli anholdt i den russiske hovedstad, Moskva.

Han er anklaget for 'ekstremistisk aktivitet', der blandt andet kædes sammen med hans offentlige kritik af Putin.

Girkin har nægtet at have gjort noget forkert og har nægtet at samarbejde med efterforskningen.

Hvis han bliver dømt, risikerer han op til fem års fængsel og vil ifølge russisk lov ikke kunne stille op til præsidentvalget.

Girkins navn blev især udbredt, efter han sammen med to andre mænd blev dømt for drab og for at forårsage styrtet af det malaysiske passagerfly MH17 i 2014 med et russisk missil.

298 mennesker blev dræbt i den forbindelse.