Britiske efterretninger bekræfter, at Rusland har vundet frem i det sydlige Ukraine. Nu går Putin efter de østlige storbyer.

Det eneste område, hvor Rusland ser ud til at have held med offensiven, er sydpå i Ukraine. Men selv her holder ukrainerne indtil videre fast i kontrollen med sønderskudte byer. Nu håber Rusland, at en målrettet indsats kan ændre krigslykken.

33 dages kampe har lært Rusland, at de har overvurderet egen styrke og undervurderet ukrainernes kampvilje.

Den syvende russiske general til at miste livet i krigen eksemplificerer det russiske overmod. Den 48-årige general Yakov Rezantev døde i weekenden i ildkamp ved Chornobaivka-flyvestationen ved byen Gherson.

B.T.s internationale korrespondent besøgte før krigen det østlige Ukraine, blandt andet Kharkiv.

Gherson, en vigtig strategisk by ved en bro, der forbinder Ukraine med Krim, var en af de første til at blive løbet over ende af russisk militær i krigens start. Dengang opsnappede Ukraines militær en intern meddelelse fra generalen, hvori han lod forstå, at Rusland var få timer fra sejren.

Sådan skulle det ikke gå. 30 dage senere er det generalen, der er væk. Mens der stadig kæmpes om Gherson. Præcis ligesom tilfældet er med havnebyen Mariupol ved Det Azovske Hav, som er blevet en prioritet for russerne, efter den første lynkrigs-strategi slog fejl.

Mariupol er samtidig et vidnesbyrd om, præcis hvor langt de russiske styrker er parate til at gå. Nødhjælpsorganisationer i Mariupol beskriver en humanitær katastrofe i hastig udvikling. Mindst 160.000 af byens 400.000 indbyggere menes stadig at være fanget i byen, hvor der mangler både mad, vand og medicin.

Russiske tropper rapporteres at have gjort fremskridt i og omkring Mariupol, men Ukraines regering siger, at de stadig har kontrol over byen.

Russisk kampvogn med det karakteristiske Z malet på siden i Mariupol, hvor der fortsat kæmpes. Foto: ALEXANDER ERMOCHENKO

»Mariupol vil formodentlig falde til Rusland på et tidspunkt. Spørgsmålet er så, hvad russerne vil bruge Mariupol til?« siger den britiske general lord Richard Dannatt til Sky News.

Til BBC fortæller en britisk militærekspert, at man nu formoder, at russerne vil nedskalere aktiviteterne flere steder og i stedet fokusere på at vinde nogle store, afgørende kampe.

»Ruslands strategi videre frem afhænger nu i høj grad af, hvor det er muligt for dem at flytte tropper rundt. De fleste er låst der, hvor de befinder sig. Der er ingen tvivl om, at russerne nu bruger flest kræfter sydpå i området omkring Mariupol. Håbet er, at de efter en sejr der kan omslutte Donbas-området og reelt dele landet i to,« siger Jack Watkin fra The Royal United Servies til BBC.

Lokale beboere i Kharkiv i et bombeskjul under en skole, hvor mange nu har boet en måned. Foto: ARIS MESSINIS

Det betyder ifølge den britiske militærekspert, at man i første omgang opgiver at indtage Odesa og i stedet lægger fokus mod øst og nordøst.

Hovedbyen mod nordøst, Ukraines næststørste by, Kharkiv, har været udsat for intensive russiske missilangreb gennem den seneste måned, men noget tyder altså på en yderligere intensivering af krigen her.

»Fordi russernes moral er lav, og fordi de ikke har været i stand til at vinde på anden vis, har man valgt en strategi, der ret beset går ud på at trætte og udsulte fjenden med alle de civile ofre, dette medfører,« siger Jack Watkin.

Hvis briterne har ret i denne antagelse, er det ikke godt nyt for Kharkivs mere end halvanden million indbyggere.

Det endelige mål kan være at forsøge at skære Ukraine over i to dele, hvor russerne kontrollerer den østlige del, inklusive Kharkiv. Der forventes fredsforhandlinger i Tyrkiet i denne uge, men det er fortsat ikke sandsynligt, at Rusland og Ukraine kan enes. En opdeling af Ukraine menes at være utænkelig set med ukrainske briller.

Kampene omkring Kharkiv er intensiveret de seneste dage, hvor Rusland blandt andet har angrebet et fungerende atomkraftværk.

»Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt for os at vurdere omfanget af de skader, der er sket på værket, på grund af igangværende kampe,« skriver Ukraines atominspektorat i en pressemeddelelse.