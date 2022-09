Lyt til artiklen

Længe ventet korn bliver transporteret ud af ukrainske havne, men det kan snart være slut.

En aftale med russiske styrker om at lade ukrainsk korn komme ud af ukrainske havne har været en vigtig faktor for at sørge for at fødevarepriserne ikke er skudt ustyrligt i vejret, og at fattigere lande kan få mad.

Men nu har Vladimir Putin sagt, at han ønsker at revidere den skrøbelige internationale aftale i en retning, der kan true aftalen og genoplive frygten for en fornyet russisk flådeblokade i Sortehavet.

Det skriver The Guardian.

Under en krigsførende tale ved en økonomisk konference i Vladivostok sagde Putin, at han ville tale med den tyrkiske præsident, Recep Tayyip Erdogan, om at 'begrænse destinationerne for korneksporten'.

Talen, der var ment dedikeret til økonomi og handel, var en af ​​den russiske leders mest krigsførende og trodsige siden begyndelsen af ​​krigen i Ukraine, skriver mediet. På et tidspunkt erklærede Putin, at Rusland ikke havde 'tabt noget' ved at indlede en krig, der har dræbt titusindvis af mennesker, inklusive tusinder af deres egne soldater.

»Vi har ikke mistet noget, og vi vil ikke miste noget. Den største gevinst er styrkelsen af ​​vores suverænitet,« sagde Putin, da han blev spurgt om omkostningerne ved invasionen, der begyndte for mere end seks måneder siden.

»Uanset hvor meget nogen gerne vil isolere Rusland, er det umuligt at gøre dette,« tilføjede han og hævdede, at Rusland ville dreje mod Asien, efterhånden som landets bånd bliver afbrudt med Europa.