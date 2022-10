Lyt til artiklen

Eftersom Rusland har trukket sig fra eksportaftale med Ukraine, er prisen på korn, majs og sojabønner skudt i vejret.

Det skriver Fødewarewatch og Bloomberg News.

Eksportaftalen tillod egentlig ukrainske fragtskibe at fragte korn gennem Sortehavet på trods af den igangværende krig mellem Rusland og Ukraine.

Efter Ukraine i weekenden angreb den russiske flåde, har det fået Putin og Rusland til at trække sig fra aftalen.

Putin og Rusland anklager Ukraine for at sende en drone af sted fra et kornfyldt fragtskib, der er underlagt eksportaftalen.

Det er der dog imidlertid ingen beviser for skulle være tilfældet.

Ikke desto mindre steg prisen på korn med seks procent.

Ukraine, Tyrkiet og FN er dog blevet enige om at fortsætte med at tillade de skibe, der fragter fødevarer, at sejle videre mandag morgen.

Skibene skal nemlig passere Tyrkiets kanaler for at komme ud af Sortehavet.