I videoen foroven: Se Putin mødes med den tyske kansler Angela Merkel tidligere på måneden.



Den russiske præsident, Vladimir Putin, slår fast, at han agter at efterleve Ruslands forfatning og ikke forsøge at blive på præsidentposten, når hans nuværende periode udløber i 2024.

Til den tid vil han have været præsident i to perioder i træk, og forfatningen siger, at man så ikke kan fortsætte i en tredje periode umiddelbart efter.

Putins udtalelse ved konferencen Økonomisk Forum i Sankt Petersborg i Rusland er bragt på statsligt tv.

Vladimir Putin. Foto: Kirill Kudryavtsev/Pool via REUTERS (arkiv). Vladimir Putin. Foto: Kirill Kudryavtsev/Pool via REUTERS (arkiv).

Udtalelsen er i sig selv ikke overraskende, men den betyder ikke nødvendigvis, at han siger farvel til magten i 2024.

I 2008 gik Putin også af som præsident efter at have siddet i to perioder i træk.

Han blev i stedet premierminister, og i 2012 vendte han tilbage som præsidentkandidat.

Han vandt valget.

Vladimir Putin. Foto: VLADIMIR SMIRNOV (arkiv). Vladimir Putin. Foto: VLADIMIR SMIRNOV (arkiv).

Rent juridisk har Vladimir Putin mulighed for at gentage denne manøvre.

»Jeg har altid strengt overholdt Ruslands forfatning,« svarer Putin på et spørgsmål om, hvorvidt han forlader embedet efter udløbet af den seks år lange præsidentperiode, han er i gang med.

»I forfatningen står det klart skrevet, at ingen kan tjene mere end to perioder i træk. Jeg agter at overholde denne regel.«

Putin vandt solidt præsidentvalget i marts.

Når hans anden periode udløber i 2024, vil han være den længst siddende leder i Moskva siden diktatoren Josef Stalin, som efter knap 31 år som sovjetleder døde i 1953.

I 2024 vil Putin have været præsident i i alt 20 år.

/ritzau/Reuters