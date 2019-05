Rusland bliver kritiseret for at skabe uro i Ukraine ved at tilbyde russisk pas til udvalgte ukrainere.

Ruslands præsident, Vladimir Putin, har onsdag underskrevet et dekret, der giver udvalgte ukrainere en lettere vej til russisk statsborgerskab.

Dekretet udvider listen af ukrainere, der kan få genvej til et russisk pas.

Allerede onsdag 24. april underskrev Putin et dekret. Det gjorde det muligt for borgere i de regioner, som har løsrevet sig fra Ukraine, at modtage russisk pas, tre måneder efter at de har søgt om det.

Det nye dekret inkluderer blandt andre personer, der er født på Krim-halvøen, men som forlod den før Ruslands annektering i 2014.

Både Ukraine og EU har fordømt Ruslands tilbud til ukrainerne. De beskylder Putin for at ville skabe ustabilitet i Ukraine.

Ukraine har for mindre end to uger siden valgt ny præsident. Vinderen blev den 41-årige komiker og tv-stjerne Volodimir Zelenskij.

Allerede da Putin satte sin underskrift på dekretet for en uge siden, lød der kritik fra EU's udenrigschef, Federica Mogherini.

- Timingen af den her beslutning, der sker straks efter Ukraines præsidentvalg, viser Ruslands intentioner om at skabe yderligere ustabilitet i Ukraine og i at forværre konflikten, siger en talsmand for Mogherini.

Både Tyskland og Frankrig har også kritiseret Putins beslutning.

Ukraines nye og uerfarne præsident Zelenskij tiltræder, på et tidspunkt hvor Ukraine fortsat er i en alvorlig konflikt med Rusland.

Årsagen er Ruslands annektering af Krim-halvøen, og at russerne har støttet et oprør i den østlige del af Ukraine.

Zelenskij har svaret igen på Putins dekret ved at tilbyde statsborgerskab til alle fra "lande, der lider under autoritære og korrupte regimer".

- Men først og fremmest til det russiske folk, som er dem, der lider mest af alle, lød det fra den nye ukrainske præsident 28. april.

/ritzau/AFP