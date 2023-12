En, to, tre, fire, fem, seks, syv, otte. Eller flere.

Så mange børn opfordrer Vladimir Putin nu de russiske kvinder til at få.

»Store familier må blive normen,« sagde den russiske præsident i en tale i denne uge, skriver Business Insider.

Udtalelsen faldt på en konference arrangeret af den russiske ortodokse kirke, hvor »nutiden og fremtiden for den russiske verden« blev debatteret.

Og Vladimir Putins budskab var klart.

»At bevare og øge befolkningen i Rusland er vores mål for de kommende årtier og endda generationer frem,« sagde han via en videoforbindelse fra Kreml:

»Dette er fremtiden for den russiske verden, det tusind år gamle, evige Rusland.«

For den russiske befolkning skrumper – hvilket den har gjort lige siden, Vladimir Putin kom til magten i forrige århundrede.

Som det efterhånden er blevet normen for Vladimir Putin deltog han i konferencen i Sochi via et via videoforbindelse. Foto: Sputnik/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Som det efterhånden er blevet normen for Vladimir Putin deltog han i konferencen i Sochi via et via videoforbindelse. Foto: Sputnik/Reuters/Ritzau Scanpix

Ved seneste opgørelse boede der 146,45 millioner mennesker i Rusland pr. 1. januar i år, og ifølge en fremskrivning fra statistikbureauet Rosstat vil der i 2046 kun være 138,77 millioner indbyggere, skrev Interfax så sent som i oktober.

Krigen i Ukraine blev ikke nævnt af Vladimir Putin, men faktum er, at den også løbende koster enorme tabstal, ligesom op mod en million russere menes at være flygtet fra deres hjemland af den grund.

Præsident valgte i stedet at minde om 'de gode gamle dage'.

»Mange af vores bedstemødre og oldemødre havde syv, otte eller endnu flere børn. Lad os holde fast i og genoplive disse fremragende traditioner. Det er måden at leve på for hele den russiske befolkning,« sagde Vladimir Putin:

»Familien er ikke kun grundlaget for staten og samfundet. Det er et åndeligt fænomen, en kilde til moral.«