USA har angiveligt hjulpet med at stoppe et angreb, der skulle have ramt Sankt Petersborg omkring nytår.

Ruslands præsident, Vladimir Putin, har søndag takket sin amerikanske modpart, Donald Trump, for USA's hjælp til at forhindre "terrorhandlinger" i den russiske storby Sankt Petersborg.

Det oplyser det russiske præsidentkontor ifølge britiske BBC.

Putin udtrykte sin taknemmelighed i en telefonsamtale med Trump.

Ifølge det russiske nyhedsbureau Tass er to russiske statsborgere blevet anholdt. Planer om at angribe en forsamling er desuden blevet konfiskeret, oplyser en talsmand fra den russiske efterretningstjeneste, FSB.

Et angreb skulle angiveligt have fundet sted omkring nytår, lyder det.

FSB skal være kommet på sporet af mændene takket være et tip fra amerikanske efterretningstjenester. De nærmere detaljer kendes dog ikke.

Putin og Trump har flere gange talt i telefon sammen, siden Trump blev præsident. Udskrifter af samtalerne viser, at de blandt andet har talt om Syrien, om Nordkorea og om handel, skriver BBC.

I december 2017 takkede Putin den amerikanske præsident for en anden advarsel fra amerikanske efterretningstjenester. Også dengang var der angiveligt tale om et forestående angreb i Sankt Petersborg.

Forholdet mellem USA og Rusland led et knæk tilbage i 2014 i forbindelse med den russiske annektering af Krim-halvøen fra Ukraine.

Spændingerne tog efterfølgende til, da amerikanske efterretningstjenester konkluderede, at Rusland blandede sig i USA's præsidentvalg i 2016.

Alligevel har Putin og Trump det tilsyneladende godt med hinanden, skriver BBC. De har blandt andet lovet at samarbejde i kampen mod terrorisme.

