Mange vesterlændinge – også danskere – kæmper med de høje energipriser, som blandt andet skyldes sanktionerne mod Rusland.

Men det gør også ondt på Vladimir Putin. Rigtig, rigtig ondt endda.

Ifølge en spritny rapport fra det selvstændige finske forskningsinstitut Centre for Reseach on Energy and Clean Air (CREA) taber Vladimir Putins Rusland 1,19 milliarder kroner på at G7-landene og EU har indført et prisloft på russisk råolie.

Om dagen, vel at mærke.

CREA når frem til, at indtægterne fra den russiske energieksport faldt med 17 procent alene i december og dermed nåede det hidtil laveste niveau, siden Putin besluttede at invadere Ukraine 24. februar sidste år.

Og det bliver snart endnu værre for Putin.

5. februar indføres der også et prisloft på raffineret olie fra Rusland – og det vil ifølge CREA betyde, at Rusland taber svimlende 1,94 milliarder kroner om dagen sammenlignet med, hvad landet ville få af indtægter uden prisreguleringerne.

I forvejen sælges russisk råolie på grund af prisloftet til under halvdelen af markedsprisen, skriver Bloomberg.

Står det til det finske forskningsinstitut bør skruen strammes yderligere.

»Det er essentielt at sænke prisloftet til et niveau, som umuliggør skattepligtig olieprofit til Kreml og reducere den tilbageværende olie- og gasimport fra Rusland,« siger CREA's chefanalytiker Lauri Myllyvirta til Bloomberg.

Han foreslår derfor et prisloft på en tønde russisk råolie på mellem 25 og 35 dollar. Med det nuværende prisloft får russerne omkring 60 dollar (415 kroner) per tønde.

Rusland tjener stadig mange penge på at eksportere fossile brændstoffer.

Ifølge CREA eksporterer russerne dagligt for 4,79 milliarder kroner om dagen.