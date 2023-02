Lyt til artiklen

De er nok de to største fjender i verden lige nu. Men nu lover den ene, at han ikke har tænkt sig at dræbe den anden.

Ifølge VG skal Vladimir Putin have lovet den tidligere israelske statsminister Naftali Bennett, at han ikke går efter at slå Voldomyr Zelenskyj ihjel. Bennett spurgte den russiske præsident direkte, da de mødtes i Moskva sidste år.

»Jeg kommer ikke til at dræbe Zelenskyj,« lød svaret fra Putin ifølge Bennett i et nyt interview.

Israeleren fulgte op med et spørgsmål om, hvorvidt Putin ville love det på tro og ære. Putin skulle herefter have gentaget sit ovennævnte svar.

Den tidligere israelske statsminister, Naftali Bennett, siger, at han har haft samtaler med både Putin og Zelenskyj. Arkivfoto Foto: Ilia Yefimovich Vis mere Den tidligere israelske statsminister, Naftali Bennett, siger, at han har haft samtaler med både Putin og Zelenskyj. Arkivfoto Foto: Ilia Yefimovich

Efter mødet ringede Bennett til Zelenskyj for at overbringe ham budskabet. Den ukrainske præsident spurgte, om han nu også var helt sikker på, at Putin havde sagt sådan.

»Jeg sagde til Zelenskyj, at jeg var 100 procent sikker på, at han ikke kommer til at dræbe dig,« fortæller Bennett.

Bennett hævder også, at Putin under deres samtale lovede ham at gå bort fra kravet om en fuld afvæbning af Ukraine, mens Zelenskyj under telefonsamtalen skulle have lovet, at Ukraine ikke vil tilslutte sig NATO.

Bennett har tidligere tilhørt det meget højreorienterede parti Jødisk Hjem, men brød med det i december 2018 og dannede partiet Det Nye Højre.

Han var statsminister fra juni 2021 til juni 2022.