»Lad være, lad være, lad være. Du vil ændre krigens udtryk på en måde, der ikke er set siden Anden Verdenskrig.«

Med disse ord advarede USAs præsident Joe Biden fredag på amerikansk tv, Vladimir Putin mod at bruge atomvåben. Og nu reagerer den russiske regering på Joe Bidens udtalelse.

Vladimir Putins talsmand, Dmitrij Peskov, fastslår, at Rusland har gjort det helt tydeligt, hvad der skal til for, at landet vil bruge atomvåben.

»Læs doktrinen. Det hele står der,« siger Dmitrij Peskov til de russiske nyhedsbureau RIA Novosti.

Her er Putins doktrin I doktrinet nævnes, at Rusland vil bruge atomvåben, hvis et af disse fire punkter sker: Som svar på brugen af atom-og masseødelæggelsesvåben mod Rusland og dets allierede.

I tilfælde af en aggression med konventionelle våben mod Rusland, hvor statens eksistens er i fare.

Ved troværdige data om, at der er affyret ballistiske missiler mod Rusland eller dets allierede.

Et angreb mod myndigheds- eller militære lokaliteter, der ved forstyrrelse kan hindre atomstyrken i at respondere.

I programmet '60 minutes' på tv-kanalen CBS lovede Joe Biden også, at det vil få konsekvenser, hvis det sker, at Rusland bruger atomvåben.

Han ville dog ikke sige præcis, hvordan USA i så fald vil reagere.

»Tror du, at jeg ville sige det, hvis jeg vidste præcis, hvad det vil være? Selvfølgelig siger jeg det ikke. Men jeg kan sige, at det får konsekvenser,« lød det fra Joe Biden.

Så meget klogere er ingen altså blevet.