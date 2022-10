Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

»Vi må stoppe med at lyve. Folk er ikke dumme. De er langt fra dumme. De kan se, at de ikke får sandheden at vide.«

Sådan lyder den opsigtsvækkende melding fra en af Putins egne støtter, som mener, at præsidenten underdriver de faktiske forhold ved fronten i Ukraine.

»De må stoppe med at lyve. Vi har talt om det flere gange, men af en eller anden grund når det aldrig de højtstående ledere,« sagde Andrej Kartapolov i en samtale med den Putin-venlige journalist, Vladimir Solovjov, på russisk stats-tv.

Både Aftonbladet og den uafhængige russisk netavis Meduza har omtalt interviewet.

Russian MP Andrei Kartapolov, a former army general, says the Defence Ministry needs to stop lying in its daily updates on the war



"People are far from stupid. They can see that they're not being told the truth" pic.twitter.com/xxz5hsp1gU — Francis Scarr (@francis_scarr) October 5, 2022

Onsdag udtalte præsident Vladimir Putin, at han anser tilbageslagene i Ukraine for midlertidige, og at han fremover forventer en stabil situation i de annekterede områder.

Andrej Kartapolov, som er tidligere general i den russiske hær og nuværende leder af forsvarskomiteen i Dumaen, underhuset i den russisk nationalforsamling, kom dog med en utvetydig kritik af den misinformation, han mener, befolkningen udsættes for.

Han betragtes som en nær allieret med den russiske præsident, men i interviewet gav han flere eksempler fra Anden Verdenskrig, hvor den sovjetiske ledelse løj om virkeligheden på slagmarken.

»Jeg læste rapporter fra det sovjetiske informationsbureau fra 1941, da tyskerne brød igennem til Moskva. De sagde åbent, at vi trak os tilbage, men i hver rapport (til befolkningen, red.) sagde de, at den ene og den anden brigade opnåede noget, vores piloter ødelagde så og så mange og vores tab var så og så mange. Men folk forstod faren. De forstod, at fjenden var i vores land. En fjende er også i vores land nu.«

Ruslands præsident Putin får kritik fra en uventet kant. Lederen af forsvarskomitten i Dumaen mener, at den russiske ledelse lyver for befolkningen. (Arkivfoto) Foto: SPUTNIK Vis mere Ruslands præsident Putin får kritik fra en uventet kant. Lederen af forsvarskomitten i Dumaen mener, at den russiske ledelse lyver for befolkningen. (Arkivfoto) Foto: SPUTNIK

Kartapolov sagde direkte, at det samme sker nu, hvor tabstallene ved fronten skjules i propaganda om 'nedskudte missiler og eliminerede nazister.'

»Folket ved det. Vores folk er ikke dumme. De ser, at myndighederne ikke ønsker at fortælle dem alle dele af sandheden. Det kan fører til tab af troværdighed.«