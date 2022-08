Lyt til artiklen

Det har ikke kun vakt opsigt, at en datter til en af Vladimir Putins allierede er blevet dræbt af en formodet bilbombe i udkanten af Moskva.

Det har også skabt nervøsitet blandt embedsfolkene i den russiske hovedstad, ligesom hændelsen er med til at underminere Kremls propaganda.

Sådan lyder det i en analyse, som BBC-journalisten Will Vernon, der har base i netop Moskva, har skrevet for sit medie.

Hele sagen fik sin begyndelsen lørdag aften, hvor Darja Dugina – der var en fremtrædende journalist, som højlydt støttede invasionen af Ukraine – var på vej hjem fra et arrangement, som hun havde deltaget i sammen med sin far, den russiske ideolog Alexander Dugin, der ofte omtales som 'Putins hjerne', da han menes at have haft en stærk intellektuel indflydelse på den russiske præsident.

Efterforskere arbejder på stedet, hvor eksplosionen skete. Foto: Investigative Committee of Russia/Handout via REUTERS Vis mere Efterforskere arbejder på stedet, hvor eksplosionen skete. Foto: Investigative Committee of Russia/Handout via REUTERS

Da hun kom kørende på en landevej nær landsbyen Bolshie Wiziomij omkring 40 kilometer uden for Moskva, eksploderede hendes bil pludselig.

Og den 30-årige kvindes liv stod ikke til at redde.

Ifølge de russiske statsmedier formodes Alexander Dugin, som er en markant fortaler for Ruslands invasion af Ukraine, at have været det tilsigtede mål for angrebet.

I sin analyse af hændelsen skriver Will Vernon, at Alexander Dugin – på trods af ikke at være en statsembedsmand – er en symbolsk figur i russisk politik.

Blandt andet fordi hans 'anti-vestlige, ultranationalistiske filosofi er blevet den dominerende politiske ideologi i Rusland og har været med til at forme præsident Putins ekspansionistiske udenrigspolitik', hvilket ifølge BBC-journalisten har været mest fremtrædende i Ukraine.

Derfor har hændelsen sat gang i nogle rystelser i den russiske hovedstad, mener Will Vernon:

»Hændelser som denne vil gøre embedsmænd i Moskva nervøse, især i kølvandet på en række eksplosioner og angreb på det besatte Krim og i russiske regioner nær grænsen til Ukraine,« skriver han i analysen hos BBC.

Derudover mener han, at bilbomben også underminerer Kremls propaganda-maskine:

Foto: AFP PHOTO / Russian Investigative Committee / handout Vis mere Foto: AFP PHOTO / Russian Investigative Committee / handout

»Kremls propaganda understreger konsekvent, hvordan Vladimir Putin har bragt sikkerhed og stabilitet i Rusland efter de turbulente 1990ere, hvor bilbomber og attentater var almindelige. Denne bilbombe i den russiske hovedstad underminerer den fortælling,« skriver han i analysen.

Der bliver nu spekuleret i, hvem der stod bag angrebet, som kostede Darja Dugina livet.

Ifølge The Guardian har flere folk, der er pro-Kreml, beskyldt Ukraine for at stå bag.

Chefredaktøren for den statsfinansierede tv-kanal RT, Margarita Simonjan, har skrevet, at det var ukrainere, der 'sprængte Dugins datter i luften', ligesom hun opfordrer til angreb mod 'beslutningscentrene' i den ukrainske hovedstad, Kyiv.

Lederen af den selverklærede, russisk-kontrollerede Folkerepublik Donetsk, Denis Pusjilin, giver ligeledes på sin Telegram-kanal den ukrainske regering skylden:

»Afskyelige skurke! Det ukrainske regimes terrorister, der forsøgte at eliminere Alexander Dugin, sprængte hans datter i luften... i en bil. Velsignet minde om Daria, hun er en rigtig russisk pige!,« skriver han.

Ruslands Efterforskningskomité, der i en erklæring har bekræftet, at Darja Dugina omkom under eksplosionen, oplyser, at man har åbnet en efterforskning af sagen.

Videre oplyses det, at man vil overveje 'alle versioner', når det kommer til at finde ud af, hvem der er ansvarlig for angrebet.

Den ukrainske regering har på nuværende tidspunkt ikke udtalt sig om beskyldningerne, der er blevet rettet deres vej.