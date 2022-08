Lyt til artiklen

Han tager sig til hovedet og kigger med et tomt blik ind i flammerne.

Foran ham på vejen er bilen med hans datter væltet om på siden, mens ilden fuldstændig omslutter hendes Toyota Land Cruiser.

Billederne af den stærkt chokerede og rådvilde Alexander Dugin går verden rundt.

Lørdag aften mistede han sin datter, den 29-årige journalist Darya Dugina, da en bilbombe sprængte hendes bil i luften cirka 40 kilometer uden for Moskva.

Nu tyder meget på, at det var den Putin-tro filosof og idélog, som ofte omtales som 'Putins hjerne', som var det egentlige mål for attentatet.

Få øjeblikke før Darya Duginas bil sprængte i luften, havde far og datter forladt kunstfestivalen Tradisjon i Moskva.

Ifølge BBC var det egentlig meningen, at de skulle have forladt arrangementet sammen i samme bil, men af en eller anden grund besluttede faderen tilsyneladende i sidste øjeblik at køre i en anden bil.

»Dette var hendes fars bil. Darya kørte oprindeligt i en anden bil, men tog denne i dag, mens Aleksander tog en anden vej. Han kom tilbage og var, efter det jeg har forstået, på gerningsstedet lige efter,« siger Krasnov til nyhedsbureauet Tass.

Alexander Dugin er filosof og ideolog og kaldes af mange for 'Putins hjerne.' (Arkivfoto) Foto: Francesca Ebel Vis mere Alexander Dugin er filosof og ideolog og kaldes af mange for 'Putins hjerne.' (Arkivfoto) Foto: Francesca Ebel

Alexander Dugin er en russisk ideolog og ultranationalist, som menes at have stærk intellektuel indflydelse på den russiske præsident Putin.

CNN skriver, at han anses for at være arkitekten bag den russiske invasion af Ukraine, mens andre kilder nedtoner hans betydning.

Udover at være en fremtrædende journalist var hans datter – lige som ham selv – en stærk støtte af den russiske invasion af Ukraine.

Af den grund blev både far og datter da også sanktioneret af Vesten efter invasionen.

Gerningsstedet, hvor Dugins bil lørdag aften sprængte i luften. Foto: RUSSIAN INVESTIGATIVE COMMITTEE Vis mere Gerningsstedet, hvor Dugins bil lørdag aften sprængte i luften. Foto: RUSSIAN INVESTIGATIVE COMMITTEE

Knap var nyheden om attentatet blevet kendt i Rusland, før spekulationerne om, hvem der står bag det, begyndte at florere.

Russiske kommentatorer gav hurtigt Ukraine skylden, men det blev kraftigt afvist af den ukrainske regering.

Det tidligere medlem af Dumaen, Ilja Ponomarev, hævder derimod, at det er en undergrundshær af russiske partisanere ved navn Den Nationale Republikanske Hær (NRA), der er ansvarlig.

»Denne aktion var ligesom mange andre partisanfraktioner, der er blevet udført på russisk territorie de seneste måneder, udført af Den Nationale Republikanske Hær,« sagde Ponomarev ifølge The Guardian søndag i en tv-tale.

Foto: INVESTIGATIVE COMMITTEE OF RUSSI Vis mere Foto: INVESTIGATIVE COMMITTEE OF RUSSI

»En hændelse af afgørende betydning fandt sted i nærheden af Moskva i går aftes. Dette angreb markerer et nyt kapitel i den russiske modstand mod Putinismen.«

Med stemmerne 445 mod 1 var Ilja Ponomarev det eneste af Dumaens medlemmer, der i 2014 stemte imod Ruslands annektering af den ukrainske Krim-halvø.

Hans kolleger stemplede ham som en national forræder og anklagede ham for ikke at have levet op til sit ansvar.

Han levede kortvarigt i eksil i USA, før han i 2016 flyttede til Kyiv.