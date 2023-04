Lyt til artiklen

De er modstandere af krigen. De ødelægger landets værdier. Og de er agenter for Vesten.

Står det til den russiske parlamentariker, Oleg Matvejsjev, er det snart slut med at være feminist i Rusland.

Politikeren fra præsident Putins parti mener nemlig, at feministerne er skyld i så meget skidt, at de bør forbydes. Matvejsjev vil simpelthen have feminisme stemplet som en ekstremistisk ideologi i Rusland.

»Næsten alle feminister i Rusland er mod den militære specialoperation,« sagde han for nylig i et interview med tv-kanalen Rossija-1, skriver netmediet Lenta.

Feminister er ikke populære i Putins Rusland. En af hans partifæller vil nu forbyde feminisme i landet. Billedet er taget ved en demonstration 8. marts i 2021 og altså før, Rusland gik ind i Ukraine. (Arkivfoto)

Derfor har han fremsat et lovforslag, som snart skal behandles i en komité i parlamentet. Den skal så afgøre, om sagen skal op i statsdumaen.

Forslaget kommer efter drabet på den russiske militærblogger Vladlen Tatarskij. Han omkom i sidste uge under et bombeangreb på en café i St. Petersborg.

Den unge kvinde Darja Trepova er pågrebet og mistænkt for at stå bag attentatet.

»Feminister i Vesten er alle mod Putin, mod Rusland og krigen,« siger Matvejsjev til mediet Absatz.

Darya Trepova er tiltalt for terrorisme og for at have afleveret den bombe, som dræbte militærbloggeren Vladlen Tatarskij i sidste uge.

Og han har heller ikke noget til overs for de russiske feminister.

»Vores feminister er slet og ret agenter for Vesten. De er engagerede i ødelæggelsen af traditionelle værdier, deres aktiviteter er i strid med præsidentdekretet om støtte til traditionelle værdier. De er for skilsmisse, for barnløshed, for abort,« siger politikeren, som er leder af parlamentets informationspolitiske komité.

Putin har ikke kommenteret lovforslaget fra sin partifælle. Det har derimod Nina Ostanina, som repræsenterer kommunisterne i parlamentet.

»Jeg har aldrig set en dummere lov, siger hun i et interview med Lenta.

Russerne har allerede stemplet en række organisationer i landet som ekstremistiske. Blandt andet oppositionslederen Aleksej Navalnyjs antikorruptionsorganisation FBK.