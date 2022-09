Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Lederen af ​​den russiske delrepublik Tjetjenien, Ramzan Kadyrov, retter søndag en skarp kritik af Ruslands krigsførelse i Ukraine.

»De har lavet fejl, og jeg tror, at de vil drage de nødvendige konklusioner,« siger Kadyrov, der kendt Putin-støtte.

Ifølge nyhedsbureauet AP kommer kritikken i kølevandet på lørdagens kampe, hvor det lykkes den ukrainske modoffensiv at generobre nøglebyer fra russerne.

Samtidig begyndte rygterne at løbe om, at ukrainske soldater skulle have nået byen Lysytsjansk i Luhansk Oblast. Det er dog aldrig blevet officielt bekræftet.

Her ses Tjetjeniens leder, Ramzan Kadyrov. Foto: CHINGIS KONDAROV Vis mere Her ses Tjetjeniens leder, Ramzan Kadyrov. Foto: CHINGIS KONDAROV

Forklaringen på det russiske tilbagetog fra lyder, at de russiske styrker forlod området omkring Izyum og Balakija for at forstærke indsatsen i Donetsk-området.

En forklaring, der ikke er overbevisende for Tjetjeniens leder. Han advarer nu om, at han bliver nødt til at kontakte forsvarsministeriet i Moskva og forklare situationen på stedet, hvis der ikke foretages ændringer i strategien inden for én dag eller to.

Ifølge nyhedsbureauet AFP har den ukrainske modoffensiv gennem den seneste måned generobret 3.000 kvadratkilometer fra russerne – et område der svarer til Fyn.

Søndag rundede krigen i Ukraine sin 200. dag, og du kan følge med i B.T.s livedækning af krigen i Ukraine her.