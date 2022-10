Lyt til artiklen

Da Putin på dagens pressekonference i Kasakhstan blev spurgt til, om han fortryder at have invaderet Ukraine, var svaret klart.

Nej.

»Jeg vil gerne gøre én ting klart. Det, der sker i dag, er mildest talt ikke en god ting, men vi ville have stået i samme situation senere, og forholdene ville kun være blevet værre, så vi gør, hvad der er rigtigt,« sagde Putin.

Derudover skød han skarpt mod Tyskland, som han mener »begår en fejl« ved at tage NATOs parti i Ukraine.

Han benyttede også lejligheden til at advare verden om, at en konfrontation med NATO vil føre til en »global katastrofe,« ligesom han kaldte Ukraine for »usamarbejdsvillig.«

Endeligt fortalte han, at Kina og Indien har opfordret ham til at gå i forhandlinger, ligesom han har nedskaleret sin mobilisering fra de 300.000 reserver til 220.000.

Talen fra Putin bød derfor på lidt af hvert.

»Han skyder alle vegne hen på samme tid. Grundlæggende så er alt alle andres skyld (ifølge Putin red.). Det er Vesten, der truer. Det er Kyiv, der truer Rusland. Vi skal bare huske, at det er præcis den anden vej. Den holder simpelthen ikke,« fortæller Jakob Illeborg, B.T.s internationale korrespondent.

»Der er ikke noget af det, han siger, der fremstår særlig stærkt. Og det virker heller ikke som om, at han har Kina og Indien i ryggen. Tværtimod virker det til, at de har bedt om at forhandle og holde op med at føre krig.«

Ifølge Illeborg var talen et udtryk for en lille anerkendelse af, at Putin ikke har det nemt, og at det er smertefuldt. Og hvis ikke Kina og Indien har Ruslands ryg, så er der ingen, der har, fortæller Illeborg.

»Det er et udtryk for problemer på hjemmefronten, og hvor de skal prøve at vise, 'at vi har tjek på bolden'. Men det er meget tydeligt, at det har de ikke,« lyder konklusionen fra Illeborg.

»Han forsøger at vise, at de stadig har kontrol over tingene. Men lige nu er sandheden, at man er ved omdanne Kherson til en krigszone og Ukraine rykker hastigt frem mod byen. Hvis de taber Kherson, vil det være det største tab til dato for Rusland.«

Hviderusland har fredag meddelt, at russiske tropper vil begynde at ankomme til landet i de kommende dage som en del af deres fælles styrke.