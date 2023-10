Han har været midlertidig chef, men nu er han så blevet udnævnt til permanent leder af det russiske luftvåben.

General Viktor Afzalov hedder den nye mand i spidsen.

Det skriver det russiske nyhedsbureau Tass.

Afzalov afløser den kontroversielle forgænger, general Sergej Surovikin, der blev fyret i august.

General Viktor Afzalov afløser nu permanent den fyrede 'general Ragnarok'. Foto: Ministry of Defence of the Russian Federation.

Surovikin med tilnavnet 'general Ragnarok' forsvandt fra offentligheden efter Wagner-gruppens fejlslagne oprør i juni mod topfolk i Moskva.

Han er veteran fra den sovjetiske krig i Afghanistan. Og han er tidligere kommandant for de russiske styrker i Ukraine. Han har haft nære forbindelser til lejesoldaterne i Wagnergruppen.

Det var den gruppe, som 23. og 24. juni satte kurs mod Moskva for at udtrykke deres vrede over krigens langsomme gang i Ukraine. De krævede den militære ledelse udskiftet.

Et forehavende som ifølge præsident Vladimir Putin kunne have kastet landet ud i en borgerkrig.

'General Ragnarok' alias Sergej Surovikin blev fyret brat som chef for luftforsvaret. Nu er hans afløser blevet udnævnt. Foto: Russian Defence Ministry Press Service/EPA/Ritzau Scanpix

Wagnergruppens daværende leder, den nu afdøde, Jevgenij Prigozjin, anklagede i maj rasende de militære ledere for ikke at udstyre hans lejehær med nok ammunition til at føre krig i Ukraine.

Surovikin blev ved den lejlighed officielt udnævnt til at være mægler mellem Wagnergruppen og militæret.

Tilnavnet 'general Ragnarok' fik han under Ruslands indgriben i borgerkrigen i Syrien for sin brutale taktik.

Surovikin blev angiveligt anholdt for at have støttet Prigozjin, men blev løsladt, da denne døde.

Siden har han angiveligt befundet sig i Algeriet, hvor han arbejder for det russiske forsvarsministerium.

Efterfølgeren, Viktor Afzalov, har, ifølge russiske statsmedier, været stabschef for luftvåbnet og næstkommanderende samme sted siden 2018.