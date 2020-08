Vladimir Putin og Aleksandr Lukasjenko vil styrke samarbejdet mellem Rusland og Hviderusland, oplyser Kreml.

Ruslands præsident, Vladimir Putin, har søndag sendt sine "varme hilsener" til Hvideruslands præsident, Aleksandr Lukasjenko.

Det oplyser Kreml søndag i en meddelelse ifølge CNN.

Putins hilsen kommer, mens omkring 100.000 mennesker søndag gik på gaden i Hvideruslands hovedstad, Minsk, for at kræve Lukasjenkos afgang.

Ifølge CNN skriver Kreml i meddelelsen, at Putin søndag ringede til Aleksandr Lukasjenko for at lykønske ham med hans 66 års fødselsdag.

I meddelelsen står der også, at parret skal mødes i Moskva i "de kommende uger", og at de er blevet enige om at styrke relationerne og samarbejdet mellem deres to nationer.

Lukasjenko har de seneste uger stået over for massive protester i Hviderusland efter præsidentvalget 9. august.

Ved valget blev præsident Aleksandr Lukasjenko officielt udråbt som den store vinder med over 80 procent af stemmerne, men EU og mange andre internationale aktører har sagt, at de ikke anerkender valgresultatet.

Oppositionen har ligeledes beskyldt Lukasjenko, der har siddet på magten siden 1994, for valgfusk.

Under søndagens demonstrationer blev mere end 125 personer anholdt ifølge nyhedsbureauet AFP.

Her gik demonstranter, hvoraf mange bar på oppositionens rødhvide flag, mod den centrale del af Minsk.

De blev undervejs mødt at et massivt politi- og militæropbud.

CNN skriver, at man på en video fra det lokale medie tut.by kan se en konvoj på mindst otte kampvogne køre rundt i byen under søndagens protester.

Flere af EU's ledere opfordrede tidligere på måneden Vladimir Putin til at presse Lukasjenko i forhold til at åbne en dialog omkring protesterne.

Blandt andet Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, og Tysklands forbundskansler, Angela Merkel.

I erklæringer fra Kreml har Putin efterfølgende sagt, at indblanding i Hviderusland vil være "uacceptabelt".

/ritzau/