Elitesoldater fra Afghanistan trænet af USA og Storbritannien.

Det er, hvad Vladimir Putin nu går efter at rekruttere til sin hær, som skal kæmpe i Ukraine.

Det skriver Dagbladet.

Det norske medier skriver, at en række afghanske elitesoldater, siges at være blevet tilbudt at slutte sig til de russiske styrker i Ukraine, og et betydeligt antal frygtes at være modtagelige over for tilbuddet.

Afghanske militærkilder hævder, at op mod 10.000 tidligere kommandosoldater kan være modtagelige for de påståede russiske tilbud, som siges at komme via krypterede beskedtjenester.

Elitesoldaterne er trænet på øverste hylde og en tidligere seniorofficer mener, at integrationen af disse elitesoldater i den russiske invasionsstyrke i Ukraine vil være 'en mulig katastrofal game changer' på slagmarken.

Flere afghanske militær- og sikkerhedskilder mener, at soldaterne, som kæmpede sammen med NATOs specialstyrker i næsten 20 år, kan bidrage til betydelige russiske fremskridt i Ukraine, hvis de påståede rekrutteringsfremstød skulle vise sig at lykkes.

USA brugte svimlende summer på at træne afghanske sikkerhedsstyrker under den militære tilstedeværelse i landet.