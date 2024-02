Ruslands præsident, Vladimir Putin, vil have flere missiler.

Helt specifikt, vil han have flere af det nyudviklede hypersoniske krydsermissil kaldet Zircon.

Og der skal produceres mange.

For fredag fortalte Vladimir Putin i en tale, at Rusland nu vil begynde at masseproducere Zircon-missilerne.

Det skriver CNN.

Missilet skulle efter sigende være svært for selv de mest avancerede forsvarssystemer at skyde ned.

Ifølge det amerikanske agentur for missiler, 'Missile Defense Advocacy Alliance' (MDAA), er det hypersoniske krydsermissil for hurtigt til, at for eksempel Patriot-forsvarssystemet kan opfange missilerne.

Rusland skulle have affyret de hypersoniske krydsermissiler for første gang 7. februar i et angreb mod Ukraine.

Det er dog ikke bekræftet af de russiske myndigheder, men ifølge Ukraine blev de brugt. Det skulle fragmenter fra missilerne vise, og det skulle være af typen 3M22.

Zircon-krydsermissilet skulle have en hastighed på mindst fem gange lydens hastighed.