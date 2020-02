»Er du den rigtige Vladimir Putin?«

Sådan indledte en journalist fra det russiske nyhedsbureau TASS ifølge Reuters for nyligt et interview med den russiske præsident.

I de mere end to årtier 67-årige Vladimir Putin har haft en dominerende rolle i politik, har der nemlig floreret utallige rygter om ham.

Ét af rygterne går på, at han benytter såkaldte body doubles (stuntdubleanter, red.) - sågar at han har han hel hær af dem. Deraf det meget ligefremme og særegne spørgsmål fra journalisten Andrei Vandenko.

Det rygte fik den russiske præsident dog hurtigt manet til jorden i interviewet. Han fortrak nemlig ikke en mine, inden han kortfattet svarede: »Ja.« (jeg er Vladimir Putin, red.)

Selvom Vladimir Putin i interviewet nægter at skulle have benyttet sig at stuntdubleanter, indrømmer han at have fået tilbuddet.

»Jeg afviste disse stuntdubleanter. Det (tilbuddet, red.) kom på et af de værste tidspunkter i kampen mod terror,« siger præsidenten med reference til starten af 2000erne.

På daværende tidspunkt - i Vladimir Putins første periode som præsident - udkæmpede Rusland en krig i republikken Tjetjenien, hvor der er et muslimsk flertal.

Derfor blev Putin jævnligt mål for angreb fra militante islamister, og dermed tilbød man ham altså at få stuntdubleanter til at optræde i hans sted i områder eller ved arrangementer, hvor risikoen for, at han kunne være et mål, var særlig høj.

Et tilbud som den russiske præsident altså nu hårdnakket nægter at have benyttet sig af.

I samme interview fortæller Vladimir Putin, at han ikke bruger en telefon. I stedet har han angiveligt adgang til en 'speciel officiel telefon'.

Det samme gør sig angiveligt gældende for den amerikanske præsident, Donald Trump.