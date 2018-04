Ifølge den fyrede FBI-chef James Comey har Putin og Trump haft en samtale om russiske prostituerede.

Washington. Rusland har "de smukkeste ludere i verden".

Sådan skal den russiske præsident, Vladimir Putin, ifølge et notat have sagt til USA's præsident, Donald Trump.

Notatet kommer fra den tidligere FBI-direktør James Comey, der blev fyret af Trump i maj sidste år.

Inden fyringen dokumenterede Comey møder og telefonopkald med Donald Trump ved hjælp af notater.

Det er redigerede kopier af flere af disse notater, der nu er blevet offentliggjort af flere amerikanske medier. Det sker i kølvandet på, at justitsministeriet har afleveret kopier af notaterne til Kongressen.

Det skriver nyhedsbureauet dpa.

I sit første tv-interview siden fyringen sidste år fortalte James Comey natten til mandag dansk tid, at russerne kan have kompromitterende oplysninger om præsidenten, som de muligvis kan bruge til at afpresse ham.

Blandt andet fortalte Comey, at Trump boltrede sig med prostituerede på et hotel i Moskva i 2013. De prostituerede skulle angiveligt blandt andet have urineret på hinanden.

I et af sine netop offentliggjorte notater skriver James Comey, at "Trump nævnte golden showers-hændelsen", hvilket betyder at urinere på et andet menneske for at opnå seksuel tilfredsstillelse.

/ritzau/