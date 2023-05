I 21 byer er fejringen af Ruslands største helligdag 'Sejrsdagen' helt aflyst. I Moskva bliver der ingen flyparade.

Fejringen af sejren over Nazityskland bliver ikke som den plejer i Rusland. Slet ikke.

For én ting er aflysningerne. Noget andet er den paranoia, der ifølge The Guardian har sat sit præg på Moskva frem mod fejringen af den for Ruslands præsident Vladimir Putin meget vigtige dag.

»Der er en nervøsitet, jeg aldrig har set før,« siger en embedsmand ved Moskvas borgmesterkontor til The Guardian.

»Men 'Sejrsdagen' skal markeres. Der er intet andet valg,« tilføjer embedsmanden, der udtaler sig under forudsætning af, at hans navn ikke kommer frem.

Myndighederne har blandt andet bandlyst brug af droner – og i al hast udstyret politifolk med kikkerter, så de bedre kan spotte eventuelle droner, som måtte være på vej.

Alle GPS-signaler er også blevet afbrudt i Moskva. Blandt andet med den konsekvens, at flere af byens taxier på apps nu ser ud til at befinde sig i Moskva-floden.

»Risikoniveauet og terrortruslen er højere end nogensinde før,« udtaler en anonym myndighedskilde til det uafhængige russiske medie The Moscow Times.

De skrappe sikkerhedsforanstaltninger og aflysningerne skulle være iværksat af frygt for droneangreb, men flere militæreksperter påpeger, at de samtidig kan være en kærkommen undskyldning for at nedskalere fejringerne.

Dels er krigen i Ukraine slet ikke gået som forventet for Vladimir Putin, og dels mener flere militæreksperter, at russerne ikke har det store isenkram at vise frem. Det skulle nemlig befinde sig i Ukraine.

I sidste uge blev Kreml udsat for et droneangreb, som Rusland anklager Ukraine for at stå bag. Ukraine nægter at have noget med angrebet at gøre.

Du kan følge udviklingen i krigen – og fejringen af 'Sejrsdagen' – i vores liveblog, som du finder lige HER.