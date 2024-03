Vladimir Putin vinder utvivlsomt det igangværende præsidentvalg i Rusland.

Han vinder det utvivlsomt også med stor margin.

Alligevel har det afgørende betydning for den mere eller mindre enerådende hersker, at det (udadtil) rent faktisk kommer til at gå som forventet.

»Sådan et resultat er specielt vigtigt ved dette valg, for det er det første, der finder sted, mens Rusland er involveret i en stor krig,« som den tidligere diplomat Thomas Graham skriver i en analyse for tænketanken Council on Foreign Relations.

Vladimir Putin kan egentlig godt begynde at åbne valgchampgnen. Foto: Mikhail Metzel/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Vladimir Putin kan egentlig godt begynde at åbne valgchampgnen. Foto: Mikhail Metzel/AFP/Ritzau Scanpix

På den måde vil valgresultatet have større undertoner end det rent politiske.

Både internt og eksternt.

For en overvældende støtte til Vladimir Putin kan også bruges til at afspejle en støtte til krigen mod Ukraine.

»En rungende fremvisning af national støtte til Putins krigsindsats vil yderligere styrke hans legitimering af krigen,« lyder det fra Thomas Graham:

De første russere har stemt fredag. Her i Moskva. Foto: Yuri Kochetkov/EPA/Ritzau Scanpix Vis mere De første russere har stemt fredag. Her i Moskva. Foto: Yuri Kochetkov/EPA/Ritzau Scanpix

»Samtidig vil det stå i skarp kontrast til nervøsiteten i Ukraine over både den øjeblikkelige situation på slagmarken og Vestens tiltagende mæthed i forhold til at støtte krigen.«

Det skal siges, at der ved valg efter valg i Rusland meldes om fusk og oppustede tal for netop at få præsidenten til at fremstå urørlig.

Resultaterne i Putin-tiden har set sådan ud:

2000: 53,44 procent til Putin.

53,44 procent til Putin. 2004: 71.91 procent til Putin.

71.91 procent til Putin. 2008: 71,25 procent til Dmitrij Medvedev – Putin havde indtaget rollen som premierminister og var stadig reelt landets leder.

71,25 procent til Dmitrij Medvedev – Putin havde indtaget rollen som premierminister og var stadig reelt landets leder. 2012: 64.35 procent til Putin.

64.35 procent til Putin. 2018: 77.53 procent til Putin.

I denne omgang forventes der en rekordopbakning på mere end 80 procent af stemmerne.

Og det kommer trods alt ikke bare af sig selv, trods omfattende fusk.

For hvorfor skal man som russisk borger overhovedet stemme til et valg, hvor resultatet er givet på forhånd?

Derfor er det en opgave for de regionale Putin-støtter af få folk ud til stemmeurnerne og med så lidt fusk som muligt nå op på de høje procenter, ifølge Thomas Graham.

»Valget vil på den led både understrege Putins dybe støtte hos eliten og elitens evne til at mobilisere folket til statslige formål,« lyder det fra den tidligere diplomat:

»Med en underliggende forståelse af, at hvis det ikke lykkes at opnå de krævede tal, kan det resultere i en brat afslutning på deres politiske karrierer.«

Det russiske præsidentvalg finder sted 15.–17. marts